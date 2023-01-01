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База Клейтон База Клейтон
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Basic База Клейтон 2003 / США / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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База Клейтон, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан Джон МакТирнан John McTiernan
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen Тимоти Дэли Брайан Ван Холт Брайан Ван Холт Brian Van Holt Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi
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