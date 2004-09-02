Любовная лихорадка, 2004

Узнав о смерти своей матери, 18-летняя Перслейн Уилл возвращается на родину, в Новый Орлеан. К немалому удивлению девушки, в ее родном доме проживают двое незнакомцев - бывший преподаватель литературы Бобби Лонг и писатель Лоусон Пайнс. Мужчины проводят время за игрой в шахматы, спорами о поэзии и болтовней с соседями. Выясняется, что мать Перслейн завещала дом своей дочери, но, согласно ее последней воле, Бобби и Лоусон могут жить в этих стенах столько, сколько будет необходимо. Со временем отношения между тремя жильцами становятся все более запутанными, к тому же Перслейн находит дневники своей матери и узнает немало семейных тайн…
Это история о лжи, которую семьи рассказывают друг другу и о правде этой лжи в каждой семье. Фильм о том, как выходить из трудного положения, о том, как ладить между собой и, как результат, получить второй шанс обрести близких тебе людей. Свободолюбивая девушка возвращается в Новый Орлеан после смерти ее матери, которую она никогда не знала. Неожиданно для себя девушка узнает тайну о своей семье, своей матери и о себе…