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Любовная лихорадка Любовная лихорадка
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A Love Song for Bobby Long

Любовная лихорадка, 2004

2004 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Узнав о смерти своей матери, 18-летняя Перслейн Уилл возвращается на родину, в Новый Орлеан. К немалому удивлению девушки, в ее родном доме проживают двое незнакомцев - бывший преподаватель литературы Бобби Лонг и писатель Лоусон Пайнс. Мужчины проводят время за игрой в шахматы, спорами о поэзии и болтовней с соседями. Выясняется, что мать Перслейн завещала дом своей дочери, но, согласно ее последней воле, Бобби и Лоусон могут жить в этих стенах столько, сколько будет необходимо. Со временем отношения между тремя жильцами становятся все более запутанными, к тому же Перслейн находит дневники своей матери и узнает немало семейных тайн…

  • Оригинальное название фильма звучит как A Love Song for Bobby Long - “Любовная песня для Бобби Лонга”. 
  • Съемки фильма проходили в Новом Орлеане и Гретне, штат Луизиана, США. 
  • В основу сценария лег неопубликованный роман Рональда Эверетта Кэппса. Его сын, Грэйсон Кэппс, написал для саундтрека фильма шесть песен, в том числе заглавную A Love Song for Bobby Long.
  • В 2012 году Джон Траволта и Скарлетт Йоханссон снова сыграли вместе в комедии Дьёрдя Пальфи “Окончательный монтаж - дамы и господа!”.  
  • Премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале.

Это история о лжи, которую семьи рассказывают друг другу и о правде этой лжи в каждой семье. Фильм о том, как выходить из трудного положения, о том, как ладить между собой и, как результат, получить второй шанс обрести близких тебе людей. Свободолюбивая девушка возвращается в Новый Орлеан после смерти ее матери, которую она никогда не знала. Неожиданно для себя девушка узнает тайну о своей семье, своей матери и о себе…

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 февраля 2005
Премьера в мире 2 сентября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Шэйни Гэйбл
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Гэбриел Махт
Гэбриел Махт
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Дэйн Родс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовная лихорадка 3 постера
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Любовная лихорадка

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