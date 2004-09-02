Любовная лихорадка, 2004

Узнав о смерти своей матери, 18-летняя Перслейн Уилл возвращается на родину, в Новый Орлеан. К немалому удивлению девушки, в ее родном доме проживают двое незнакомцев - бывший преподаватель литературы Бобби Лонг и писатель Лоусон Пайнс. Мужчины проводят время за игрой в шахматы, спорами о поэзии и болтовней с соседями. Выясняется, что мать Перслейн завещала дом своей дочери, но, согласно ее последней воле, Бобби и Лоусон могут жить в этих стенах столько, сколько будет необходимо. Со временем отношения между тремя жильцами становятся все более запутанными, к тому же Перслейн находит дневники своей матери и узнает немало семейных тайн…