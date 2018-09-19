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Крэйг Паркер
Крэйг Паркер
Craig Parker
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Крэйг Паркер
Craig Parker
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Дата рождения
12 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Сува, Фиджи
Рост
178 см
Биография Крэйга Паркера
Родился 12 ноября 1970 года. Сува, Фиджи.
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Фильмография Крэйга Паркера
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
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19 сентября 2018 00:08
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