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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Крэйг Паркер
Craig Parker
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Персоны
Крэйг Паркер
Крэйг Паркер
Craig Parker
Дата рождения
12 ноября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Сува, Фиджи
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Биография Крэйга Паркера
Родился 12 ноября 1970 года. Сува, Фиджи.
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Популярные фильмы
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
(2001)
8.7
Властелин Колец: Две крепости
(2002)
Билеты
8.5
Спартак: Кровь и песок
(2010)
Фильмография Крэйга Паркера
7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал
2019, Австралия
7.2
Приятные хлопоты
драма, семейный
2019, США
5
Зачарованные
драма, детектив, мистика
2018, США
7.4
Царство
драма, мелодрама, исторический
2013, США
7.4
Сонная Лощина
драма, детектив, мистика
2013, США
8.5
Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический
2010, США
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
7.7
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
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