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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Katie Jackson
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Кэйти Джексон
Katie Jackson
Дата рождения
12 августа 1996
День рождения через 2 дн. (12 августа)
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Веллингтон, Новая Зеландия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
(2001)
8.7
Властелин Колец: Две крепости
(2002)
Билеты
Фильмография Кэйти Джексон
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
Смотреть трейлер
Билеты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
Смотреть трейлер
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