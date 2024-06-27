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Мартин Мулл
Martin Mull
Киноафиша
Персоны
Мартин Мулл
Мартин Мулл
Martin Mull
Дата рождения
18 августа 1943
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 июня 2024
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Мартина Мулла
Родился 18 августа 1943 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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