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Мартин Мулл
Мартин Мулл Martin Mull
Киноафиша Персоны Мартин Мулл

Мартин Мулл

Martin Mull

Дата рождения
18 августа 1943
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 июня 2024
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Мартина Мулла

Родился 18 августа 1943 года. Чикаго, Иллинойс, США.

Популярные фильмы

Сообщество 8.4
Сообщество (2009)
Задержка в развитии 8.3
Задержка в развитии (2003)
Ясновидец 8.3
Ясновидец (2006)

Фильмография Мартина Мулла

Еще не умерла 6.8
Еще не умерла
комедия 2023, США
Мэгги 7.1
Мэгги
комедия, мелодрама 2022, США
Благослови этот бардак 6.7
Благослови этот бардак
комедия 2019, США
Глупый и бессмысленный жест 6.8
Глупый и бессмысленный жест A Futile and Stupid Gesture
биография, комедия 2018, США
Мне очень жаль 7.9
Мне очень жаль
комедия 2017, США
Ранчо 7.2
Ранчо
драма, комедия 2016, США
Бруклин 9-9 8.1
Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
Вермеер Тима 7.9
Вермеер Тима Tim's Vermeer
документальный 2013, США
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