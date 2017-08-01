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Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
James Belushi
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Джеймс Белуши
James Belushi
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Дата рождения
15 июня 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Белуши
Актер, сценарист, композитор, режиcсер, продюсер.
Родился 15 июня 1954 года, Чикаго, Иллинойс, США
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Фильмография Джеймс Белуши
Соллерс-Пойнт
драма
2017, США
5.0
Колесо чудес
комедия
2017, США
6.0
Защитник
драма, триллер
2016, США
6.0
Север ада
драма, комедия
2015, США
5.0
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Человек на Кэррион-роуд
криминал, триллер
2014, США
5.0
Тайная жизнь мужланов
комедия
2013, США
5.0
Американские жиголо
комедия, драма
2010, США
6.0
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