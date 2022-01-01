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Маршалл Манеш
Маршалл Манеш
Marshall Manesh
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Маршалл Манеш
Marshall Manesh
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Дата рождения
16 августа 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Маршалла Манеша
Родился 16 августа 1950 года. Мешхед, Иран.
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Фильмография Маршалла Манеша
Тигр
драма
2017, США
5.0
Прожитая жизнь
драма
2016, США
3.0
Джимми — покоритель Америки
комедия
2016, США
5.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Идальго: Погоня в пустыне
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
7.0
Шоу начинается
комедия, боевик
2002, США / Австралия
7.0
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
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