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Правдивая ложь Правдивая ложь
Киноафиша Фильмы Правдивая ложь Правдивая ложь, 1994: актеры и роли
True Lies Правдивая ложь 1994 / США
8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Правдивая ложь, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Том Арнольд Том Арнольд Tom Arnold Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Тиа Каррере Тиа Каррере Tia Carrere Арт Малик Арт Малик Art Malik Чарлтон Хестон Charlton Heston Маршалл Манеш Маршалл Манеш Marshall Manesh Грант Хеслов Grant Heslov Элиза Душку Элиза Душку Eliza Dushku
Вызов
Вызов
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