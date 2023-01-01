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Правдивая ложь
Правдивая ложь, 1994: актеры и роли
True Lies
Правдивая ложь
1994 / США
8.0
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Правдивая ложь, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Том Арнольд
Tom Arnold
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Тиа Каррере
Tia Carrere
Арт Малик
Art Malik
Чарлтон Хестон
Charlton Heston
Маршалл Манеш
Marshall Manesh
Грант Хеслов
Grant Heslov
Элиза Душку
Eliza Dushku
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