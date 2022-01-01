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Клод Зиди
Клод Зиди
Claude Zidi
О персоне
Фильмография
Клод Зиди
Claude Zidi
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Дата рождения
25 июля 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Клода Зиди
Родился 25 июля 1934 года. Париж, Франция.
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Фильмография Клода Зиди
Откройте, полиция 3
комедия
2004, Франция
6.0
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.0
Арлетт
комедия
1997, Франция
5.0
Ассоциация злоумышленников
комедия, триллер, приключения, мистика
1986, Франция
6.0
Откройте, полиция!
комедия
1984, Франция
7.0
Инспектор-разиня
комедия
1980, Франция
6.0
Чудовище
боевик, мелодрама, комедия
1977, Франция
8.0
Крылышко или ножка
комедия, семейный
1976, Франция
7.0
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