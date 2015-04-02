Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора. Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий…
Фильм скучный.Первая половина так хоть совсем засыпай.Кричите тут Стэтхем,Стэтхем..а толку??!!Да мужик,да круто выглядит,но одна драка за весь фильм и то на 20 секунд?!Уже и он не в силах "спасти" фильм.
Последняя половина фильма просто раздражала.Как имея компромат на шишек половины страны чего-то и кого-то бояться?!
Оценка 3- так это за "based on a truth story".Только этим,по-моему,и можно заманить зрителя сегодня на "так себе" фильмы..
В общем никакими "Карты,деньги,два ствола" тут и не пахнет.Философским "Револвер"ом тем более.На счет "Адреналин"а молчу,он мне вовсе не понравился..
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