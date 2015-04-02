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Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора. Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий…