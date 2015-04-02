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Ограбление на Бейкер-Стрит Ограбление на Бейкер-Стрит
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The Bank Job Ограбление на Бейкер-Стрит 2008 / США / Великобритания
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Ограбление на Бейкер-Стрит»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора. Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий…

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StasO 2 апреля 2015, 12:51
Троечка с минусом.

Фильм скучный.Первая половина так хоть совсем засыпай.Кричите тут Стэтхем,Стэтхем..а толку??!!Да мужик,да круто выглядит,но одна драка за весь фильм и то на 20 секунд?!Уже и он не в силах "спасти" фильм.

Последняя половина фильма просто раздражала.Как имея компромат на шишек половины страны чего-то и кого-то бояться?!

Оценка 3- так это за "based on a truth story".Только этим,по-моему,и можно заманить зрителя сегодня на "так себе" фильмы..

В общем никакими "Карты,деньги,два ствола" тут и не пахнет.Философским "Револвер"ом тем более.На счет "Адреналин"а молчу,он мне вовсе не понравился..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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