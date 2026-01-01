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Майкл Джибсон
Майкл Джибсон Michael Jibson
Киноафиша Персоны Майкл Джибсон

Майкл Джибсон

Michael Jibson

Дата рождения
16 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Кингстон-апон-Халл, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Биография Майкла Джибсона

Родился 16 декабря, 1980 года. Кингстон-апон-Халл, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Корона 8.6
Корона (2016)
Галавант 7.9
Галавант (2015)
Открытие ведьм 7.5
Открытие ведьм (2018)

Фильмография Майкла Джибсона

Тела 7.2
Тела
криминал, триллер, мини-сериал 2023, США
Змей Эссекса 6.2
Змей Эссекса
драма, мини-сериал 2022, Великобритания
Без возврата 6.1
Без возврата
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, Великобритания
Викторина 7.2
Викторина
драма, мини-сериал 2020, Великобритания
Открытие ведьм 7.5
Открытие ведьм
драма, мелодрама, мистика 2018, Великобритания
Корона 8.6
Корона
драма, исторический 2016, США
Галавант 7.9
Галавант
комедия, фэнтези, музыка 2015, США
Бертон и Тэйлор 6.5
Бертон и Тэйлор Burton & Taylor
драма, биография 2014, Великобритания
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