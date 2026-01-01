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Фильмография
Майкл Джибсон
Michael Jibson
Киноафиша
Персоны
Майкл Джибсон
Майкл Джибсон
Michael Jibson
Дата рождения
16 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Кингстон-апон-Халл, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Биография Майкла Джибсона
Родился 16 декабря, 1980 года. Кингстон-апон-Халл, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
7.9
Галавант
(2015)
7.5
Открытие ведьм
(2018)
Фильмография Майкла Джибсона
7.2
Тела
криминал, триллер, мини-сериал
2023, США
6.2
Змей Эссекса
драма, мини-сериал
2022, Великобритания
6.1
Без возврата
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, Великобритания
7.2
Викторина
драма, мини-сериал
2020, Великобритания
7.5
Открытие ведьм
драма, мелодрама, мистика
2018, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
7.9
Галавант
комедия, фэнтези, музыка
2015, США
6.5
Бертон и Тэйлор
Burton & Taylor
драма, биография
2014, Великобритания
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