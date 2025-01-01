Тони — известный пройдоха и воришка. При случае, он виртуозно рассовывает по карманам все что плохо лежит, а по ночам, в компании двух корешей, промышляет мелким грабежом. Однажды нюх привел Тони в банк Бринкса. От такого количества денежных мешков у него случилось озаренье, и «великий комбинатор» с энтузиазмом берется за подготовку к ограблению века, шаг за шагом подбираясь, к главной цели — гигантскому банковскому сейфу…
|8 декабря 1978
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