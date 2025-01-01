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Постер фильма Ограбление Бринкса
Постер фильма Ограбление Бринкса
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ограбление Бринкса

Ограбление Бринкса

The Brink's Job 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тони — известный пройдоха и воришка. При случае, он виртуозно рассовывает по карманам все что плохо лежит, а по ночам, в компании двух корешей, промышляет мелким грабежом. Однажды нюх привел Тони в банк Бринкса. От такого количества денежных мешков у него случилось озаренье, и «великий комбинатор» с энтузиазмом берется за подготовку к ограблению века, шаг за шагом подбираясь, к главной цели — гигантскому банковскому сейфу…

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 8 декабря 1978
Дата выхода
8 декабря 1978 Россия 6+
25 октября 1979 Германия
8 декабря 1978 Казахстан
8 декабря 1978 США
8 декабря 1978 Украина
MPAA PG
Бюджет $15 500 000
Сборы в мире $7 909 950
Производство Dino De Laurentiis Company
Другие названия
The Brink's Job, Das große Dings bei Brinks, Têtes vides cherchent coffres pleins, ¿Y dónde está el ladrón?, A Grande Jogada, Av, et kup!, Big Stickup at Brink's, Brink's, Brinks-stöten, El mayor robo del siglo, El robo de Brinks, Haláli meló, Jaful de la Brink's, Kasař Tony, Kasár Tony, Oi aetonyhides tou Brinks, Pollice da scasso, Şahane Soygun, Setelikeikka, Skok na Brinka, Um Golpe Muito Louco, Vyloupení firmy Brink, Ограбление Бринкса, Пограбування Брінкса, ブリンクス, 金融事件, 龙虎大贼少双手
Режиссер
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
В ролях
Питер Фальк
Питер Фальк
Питер Бойл
Аллен Гарфилд
Все актеры и съемочная группа
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Состояние 5.7
Состояние (1975)
Граница округа Мэйкон 6.5
Граница округа Мэйкон (1974)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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