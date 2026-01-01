Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Армагеддон Награды и номинации фильма Армагеддон

Награды и номинации фильма Армагеддон 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотая малина 1999 Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Action Sequence
Победитель
Best Movie Song
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
