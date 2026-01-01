Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Армагеддон
Награды и номинации фильма Армагеддон
Награды и номинации фильма Армагеддон 1998
Оскар 1999
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая песня
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Action Sequence
Победитель
Best Movie Song
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
