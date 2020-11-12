Jim [в роли отца Брауна его просят прочитать проповедь для города. Он читает из брошюры, зажатой в Библии, в которой написано «Встреча с медведем»] Ты когда-нибудь чувствовал себя совсем одиноким? Одиноким в мире опасностей, без никого, на кого можно положиться? Опасность повсюду, в мире, полном угроз? И на краю смерти я залез в карман, и что я там нашёл? Что я там нашёл?

[открывает брошюру — это реклама оружия]

Jim Что я там нашёл? Ничего. Там пусто. Всё это в твоей голове. У них могут отнять у тебя деньги. Могут лишить тебя положения. Не знаю, могут избить, люди отворачиваются от тебя. Такое случается с каждым. И в твоём кармане ты ничего не найдёшь, что могло бы это остановить, ничто не остановит! Боль, страдания, мы называем это силой. Сила не помогает. Потому что её никогда не бывает достаточно. Деньги? Не знаю, ты знаешь кого-то, у кого их достаточно? Проблемы случаются с каждым, у всех в душе своя печаль. Некоторые люди будто созданы быть жёсткими. Не знаю. Просто так кажется. Мы встречаем таких.

[поднимает свою Библию]

Jim Бог добр? Не знаю. Всё, что я знаю — что-то может дать тебе утешение. И, может, ты этого заслуживаешь. Если тебя успокаивает вера в Бога — верь, это твоё дело. У людей бывают тайные грехи, и если твоя — это вера, ну, это не так уж плохо.