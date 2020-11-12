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Постер фильма Мы не ангелы
6.2
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6.2

Мы не ангелы

, 1989
We're No Angels
США / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Мы не ангелы
6.2

О фильме

Двое симпатичных преступников бегут из тюрьмы. Уходя от преследования, они, переодевшись монахами, задерживаются в одном приграничном городке, из которого собираются перебраться в Канаду. Этот город, известный святилищем Плачущей Мадонны, полон паломников и полицейских, но все что надо для спасения — так это перейти через мост... Однако не все так просто, ведь монашеская ряса обязывает к пастве.

В ролях

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Ned
Шон Пенн
Шон Пенн
Jim
Деми Мур
Деми Мур
Molly
Хойт Экстон
Father Levesque
Рэй МакЭнэлли
Warden
Джеймс Руссо
Bobby
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Translator
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Young Monk
Джей Бразо
Sheriff
Кен Баэй
Элизабет Лоуренс
Билл Мердок
Режиссер Нил Джордан
Сценарист Дэвид Мэмет, Рэналд МакДагалл, Альберт Хассон, Сэмюэл Спевак
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 2 июня 1989
Дата выхода
15 декабря 1989 Россия 16+
1 июня 1990 Великобритания
14 июня 1990 Венгрия 16
20 февраля 1991 Германия
1 мая 1990 Италия
15 декабря 1989 Казахстан
2 июня 1989 Канада 18A
2 июня 1989 Португалия
15 декабря 1989 США
15 декабря 1989 Украина
28 февраля 1990 Франция
10 февраля 1990 Япония PG12
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $10 555 348
Производство Paramount Pictures
Другие названия
We're No Angels, No somos ángeles, Mi nismo anđeli, Nous ne sommes pas des anges, Мы не ангелы, Änglar På Rymmen, Biz Melek Değiliz, Den eimaste angeloi, Emme ole enkeleitä, Mes ne šventieji, Não Somos Anjos, Nejsme žádní andělé, Nem vagyunk mi angyalok, Nie jesteśmy aniołami, Ninguém É Santo, No som àngels, Non siamo angeli, Nu suntem îngeri, Nunca fuimos ángeles, Vi er ikke engle, Vi er ingen engler, Wir sind keine Engel, Δεν είμαστε άγγελοι, Ми не янголи, Ние не сме ангели, 俺たちは天使じゃない（1989）, 天使狂奔, 我們不是天使, No Somos Angeles, Non siamo angeli (De Niro), Were No Angels

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Jim [в роли отца Брауна его просят прочитать проповедь для города. Он читает из брошюры, зажатой в Библии, в которой написано «Встреча с медведем»] Ты когда-нибудь чувствовал себя совсем одиноким? Одиноким в мире опасностей, без никого, на кого можно положиться? Опасность повсюду, в мире, полном угроз? И на краю смерти я залез в карман, и что я там нашёл? Что я там нашёл?
[открывает брошюру — это реклама оружия]
Jim Что я там нашёл? Ничего. Там пусто. Всё это в твоей голове. У них могут отнять у тебя деньги. Могут лишить тебя положения. Не знаю, могут избить, люди отворачиваются от тебя. Такое случается с каждым. И в твоём кармане ты ничего не найдёшь, что могло бы это остановить, ничто не остановит! Боль, страдания, мы называем это силой. Сила не помогает. Потому что её никогда не бывает достаточно. Деньги? Не знаю, ты знаешь кого-то, у кого их достаточно? Проблемы случаются с каждым, у всех в душе своя печаль. Некоторые люди будто созданы быть жёсткими. Не знаю. Просто так кажется. Мы встречаем таких.
[поднимает свою Библию]
Jim Бог добр? Не знаю. Всё, что я знаю — что-то может дать тебе утешение. И, может, ты этого заслуживаешь. Если тебя успокаивает вера в Бога — верь, это твоё дело. У людей бывают тайные грехи, и если твоя — это вера, ну, это не так уж плохо.
[город аплодирует и ликует]

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