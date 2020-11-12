Двое симпатичных преступников бегут из тюрьмы. Уходя от преследования, они, переодевшись монахами, задерживаются в одном приграничном городке, из которого собираются перебраться в Канаду. Этот город, известный святилищем Плачущей Мадонны, полон паломников и полицейских, но все что надо для спасения — так это перейти через мост... Однако не все так просто, ведь монашеская ряса обязывает к пастве.
|15 декабря 1989
|Россия
|16+
|1 июня 1990
|Великобритания
|14 июня 1990
|Венгрия
|16
|20 февраля 1991
|Германия
|1 мая 1990
|Италия
|15 декабря 1989
|Казахстан
|2 июня 1989
|Канада
|18A
|2 июня 1989
|Португалия
|15 декабря 1989
|США
|15 декабря 1989
|Украина
|28 февраля 1990
|Франция
|10 февраля 1990
|Япония
|PG12