В течение последних 50-ти лет в Колумбии постоянно идет война нелегальных банд формирований с колумбийской армией, война от которой страдают мирные жители. Преступники называющие себя революционерами не гнушаются ни бомбардировками, ни террористическими актами, ни похищением и убийством людей. Армия революционеров неплохо вооружилась на заработке от нелегальной наркоторговли и колумбийское правительство не в силах самостоятельно справиться с этой проблемой, вынуждено просить помощи у других стран. США отправляет в Колумбию отряд спецназа ВМФ для выполнения особо секретной миссии по освобождению заложников. Любой неверный шаг и невыполненное задание грозит обострением мировых отношений.