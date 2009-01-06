Оповещения от Киноафиши
В тылу врага 3: Колумбия

Behind Enemy Lines: Colombia 18+
О фильме

В течение последних 50-ти лет в Колумбии постоянно идет война нелегальных банд формирований с колумбийской армией, война от которой страдают мирные жители. Преступники называющие себя революционерами не гнушаются ни бомбардировками, ни террористическими актами, ни похищением и убийством людей. Армия революционеров неплохо вооружилась на заработке от нелегальной наркоторговли и колумбийское правительство не в силах самостоятельно справиться с этой проблемой, вынуждено просить помощи у других стран. США отправляет в Колумбию отряд спецназа ВМФ для выполнения особо секретной миссии по освобождению заложников. Любой неверный шаг и невыполненное задание грозит обострением мировых отношений.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 января 2009
Дата выхода
6 января 2009 Австралия
6 января 2009 Бразилия
26 апреля 2009 Великобритания
6 января 2009 США
14 апреля 2009 Чехия
MPAA R
Производство 20th Century Fox Home Entertainment, WWE Studios
Другие названия
Behind Enemy Lines: Colombia, Atrás das Linhas do Inimigo III: Colombia, Atrás das Linhas Inimigas III: Operação Colômbia, Behind Enemy Lines 3: Ghost Watch, Đằng Sau Chiến Tuyến 3: Bão Lửa Colombia, Detrás de las líneas enemigas 3 - Colombia, Dietro le linee nemiche III - Missione Colombia, Düşman Hattı 3: Kolombiya, Ellenséges terület 3: A kolumbiai túsz, En territoire ennemi - Mission Colombie, En Territoire Ennemi: Mission Colombie, Im Fadenkreuz 3 - Einsatz in Kolumbien, În spatele liniilor inamice 3: Columbia, Iza neprijateljskih linija 3, Poshte Khotoote Doshman 3: Colombia, Se ehthriko edafos: Apostoli stin Kolomvia, Tras la línea enemiga: Colombia, Vaenlase tagalas 3, Vihollisen keskellä - Kolumbia, Za linią wroga III: Kolumbia, Za linią wroga: Kolumbia, Za nepřátelskou linií 3: Kolumbie, Σε εχθρικό έδαφος: Αποστολή στη Κολομβία, В тила на врага: Колумбия, В тылу врага 3, У тилу ворога: Колумбія, エネミー・ライン3 激戦コロンビア
Режиссер
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
В ролях
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Кен Андерсон
Чэннон Роу
