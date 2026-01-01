Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марианна Уибберли
Marianne Wibberley
Киноафиша
Персоны
Марианна Уибберли
Марианна Уибберли
Marianne Wibberley
Дата рождения
12 июня 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Общее дело
(2012)
7.3
Плохие парни 2
(2003)
7.2
Сокровище нации
(2004)
Фильмография Марианна Уибберли
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2022
2012
2009
2007
2006
2004
2003
2002
2000
1991
Все
11
Фильмы
8
Сериалы
3
Сценарист
11
Актер
1
5.5
Сокровище нации: На краю истории
боевик, приключения
2022, США
7.6
Общее дело
драма, комедия, криминал
2012, США
6
Миссия Дарвина
G-Force
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Сокровище нации: Книга тайн
National Treasure: Book of Secrets
приключения, боевик
2007, США
Рецензия
4.7
Лохматый папа
The Shaggy Dog
семейный, комедия, сказка
2006, США
7.2
Сокровище нации
National Treasure
приключения
2004, США
Рецензия
7.3
Плохие парни 2
Bad Boys II
боевик, комедия, триллер
2003, США
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
криминал, боевик, комедия, приключения
2003, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.4
Обмануть всех
I Spy
комедия, приключения, боевик
2002, США
6.5
Шестой день
The 6th Day
триллер, фантастика
2000, США
6.7
Земля исчезнувших
боевик, приключения, фэнтези
1991, США
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667