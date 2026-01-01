Оповещения от Киноафиши
Марианна Уибберли Marianne Wibberley
Киноафиша Персоны Марианна Уибберли

Марианна Уибберли

Marianne Wibberley

Дата рождения
12 июня 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Герой триллеров, Фантастический герой

Популярные фильмы

Общее дело 7.6
Общее дело (2012)
Плохие парни 2 7.3
Плохие парни 2 (2003)
Сокровище нации 7.2
Сокровище нации (2004)

Фильмография Марианна Уибберли

Жанр
Год
Сокровище нации: На краю истории 5.5
Сокровище нации: На краю истории
боевик, приключения 2022, США
Общее дело 7.6
Общее дело
драма, комедия, криминал 2012, США
Миссия Дарвина 6
Миссия Дарвина G-Force
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Сокровище нации: Книга тайн 6.9
Сокровище нации: Книга тайн National Treasure: Book of Secrets
приключения, боевик 2007, США
Рецензия
Лохматый папа 4.7
Лохматый папа The Shaggy Dog
семейный, комедия, сказка 2006, США
Сокровище нации 7.2
Сокровище нации National Treasure
приключения 2004, США
Рецензия
Плохие парни 2 7.3
Плохие парни 2 Bad Boys II
боевик, комедия, триллер 2003, США
Рецензия
Ангелы Чарли: Только вперед 5.9
Ангелы Чарли: Только вперед Charlie's Angels: Full Throttle
криминал, боевик, комедия, приключения 2003, США
Обмануть всех 6.4
Обмануть всех I Spy
комедия, приключения, боевик 2002, США
Шестой день 6.5
Шестой день The 6th Day
триллер, фантастика 2000, США
Земля исчезнувших 6.7
Земля исчезнувших
боевик, приключения, фэнтези 1991, США
