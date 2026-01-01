Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Ангелы Чарли: Только вперед
Награды и номинации фильма Ангелы Чарли: Только вперед 2003
Золотая малина 2004
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Action Sequence
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Cameo
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
