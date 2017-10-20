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Постер фильма Такой же другой, как и я
6.6
Такой же другой, как и я - Трейлер
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6.6

Такой же другой, как и я

, 2016
Same Kind of Different as Me
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Такой же другой, как и я
6.6
Такой же другой, как и я - Трейлер
Такой же другой, как и я  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сюжет строится вокруг популярного в определенных кругах торговца, который специализируется на произведениях искусства. Однажды главный герой знакомится с нищим и предлагает ему помощь. Приютив бродягу, он надеется спасти отношения с женой, которые терпят крах.

  • Драматический фильм снят по мотивам одноименного бестселлера Денвера Мура и Рона Холла.
  • Для Рене Зеллвегер, сыгравшей главную роль в фильме, это было первое появление в кино с новым обликом: в 2014 году актриса сделала пластическую операцию, а слухи утверждают, что не одну.
  • Авторы романа, по которому создали фильм – успешный арт-дилер и бездомный, познакомившиеся в приюте. Холл добровольно посетил его вместе со своей женой Деборой, в итоге все трое подружились и изложили необычную историю в книге.
  • Фильм стал первой режиссерской работой Майкла Карни.
  • Рене Зеллвегер работала с Грегом Киннером на съемках «Медсестра Бетти».
  • Фраза «Я знаю», которой Дебби отвечает на признание Рона в любви – отсылка к франшизе «Звездные войны». Хан Соло ответил этой фразой принцессе Лее, когда она решилась ему признаться, хотя по сценарию должен был сказать «Я люблю тебя тоже».

Действие картины разворачивается вокруг известного торговца произведениями искусства, который подружился с бездомным и приютил его. Этим поступком он надеется спасти свой разваливающийся брак...

В ролях

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Debbie Hall
Джон Войт
Джон Войт
Earl
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Denver Moore
Грег Киннир
Грег Киннир
Ron Hall
Оливия Холт
Оливия Холт
Regan
Дэна Гурье
Дэна Гурье
Willow
Стефани Ли Шлунд
Austin Filson
Carson
Джеральдин Сингер
Tommye
Дэниэл Закапа
Julio
Томас Мерфи
Chef Jim
Режиссер Майкл Карни
Сценарист Рон Холл, Denver Moore, Lynn Vincent, Майкл Карни
Композитор Джон Песано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 20 октября 2017
Премьера в мире 20 октября 2017
Дата выхода
30 ноября 2017 Германия
20 октября 2017 Канада
20 октября 2017 США
20 октября 2017 Швеция 15
MPAA PG-13
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $6 423 605
Производство Disruption Entertainment, Skodam Films, One October Films
Другие названия
Same Kind of Different as Me, Aslında Sen de Benim Gibisin, Ces différences qui nous rapprochent, Diferit, la fel ca mine, Différent, tout comme moi, Diverso come me, Genauso anders wie ich, Hành Trình Khác Biệt, Jednakowo inni, Somos Todos Iguais, Tão Diferentes Quanto Eu, Ugyanúgy más, mint én, Ühtemoodi teistsugune, Uno tan diferente como yo, Το ίδιο διαφορετικός μ' εμένα, Το ίδιο διαφορετικός με μένα, Такой же не такой, как я, 世界上的另一個你, 奇跡の絆, 陌路之恋, Такий же інший, як і я

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Такой же другой, как и я - Трейлер
Такой же другой, как и я Трейлер
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саундтрек фильма Такой же другой, как и я

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