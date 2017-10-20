Сюжет строится вокруг популярного в определенных кругах торговца, который специализируется на произведениях искусства. Однажды главный герой знакомится с нищим и предлагает ему помощь. Приютив бродягу, он надеется спасти отношения с женой, которые терпят крах.
Действие картины разворачивается вокруг известного торговца произведениями искусства, который подружился с бездомным и приютил его. Этим поступком он надеется спасти свой разваливающийся брак...
|30 ноября 2017
|Германия
|20 октября 2017
|Канада
|20 октября 2017
|США
|20 октября 2017
|Швеция
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