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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
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Леонид Парфенов
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Дата рождения
26 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Леонида Парфенова
Родился 26 января 1960 года. Череповец, СССР (Россия).
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Фильмография Леонида Парфенова
Русские грузины. Фильм второй
документальный
2022, Россия
0.0
Русские грузины. Фильм первый
документальный
2019, Россия
6.0
Русские евреи. Фильм второй
документальный
2017, Россия
0.0
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
документальный
2017, Россия
7.0
Русские евреи. Часть 1
документальный
2016, Россия
0.0
Приключения мистера Пибоди и Шермана
фантастика, семейный, анимация, приключения
2013, США
7.0
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.0
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15 ноября 2016 15:44
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