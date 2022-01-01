Смотрите фильмы за 1
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Двойной обман Мадлен Коллинз"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Generation П
Generation П, 2011: актеры и роли
Generation P
Generation П
2011 / Россия
Трейлер
7.1
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Generation П, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Гинзбург
В ролях
Владимир Епифанцев
Андрей Фомин
Михаил Ефремов
Mikhail Efremov
Леонид Парфенов
Владимир Меньшов
Александр Гордон
Олег Тактаров
Oleg Taktarov
Андрей Панин
Сергей Шнуров
Амалия Мордвинова
Amaliya Mordvinova
Роман Трахтенберг
Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
Марианна Максимовская
Рената Литвинова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян