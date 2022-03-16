Содержание:
Виктор Гинзбург - Фильмы
- Виктор Гинзбург - «Generation «Р»
- Виктор Гинзбург - «Empire V»
Виктор Гинзбург - личная жизнь
Виктор Львович Гинзбург появился на свет 6 апреля 1959 года в Москве. Дед мальчика - Григорий Романович - преподавал в Московской консерватории и был профессиональным пианистом-виртуозом. Внук с детства видел знаменитых личностей того времени у себя дома. Когда мальчику исполнилось 15 лет, семья Гинзбург покинула Москву и переехала в США, где Виктор пошел на учебу в Школу социальных исследований. А немного позже отправился в Школу визуального искусства в Нью-Йорке.
«Зонд пришельцев» 1985 года стал первой работой кинематографиста. В короткометражной ленте описывается личный взгляд режиссера на церебральный паралич. За эту работу Гинзбург получил ряд премий, а права на картину приобрели французская и американская телекомпании.
Параллельно Виктор снимал клипы: сначала для своих знакомых музыкантов - Боба Пфайфера, а после популярности «Maybe It’s Stupid» для многих других. В числе его «заказчиков» были Лу Рид, Белинда Карлайл, Пэт Бенатар, группа «Gorky Park».
Первой большой работой режиссера стала картина «Нескучный сад» 1993 года. Гинзбург решил смешать скандальный эротический коктейль с анархией и политикой пост-коммунистической России. Лента вызвала большой резонанс на показах в Москве, Санкт-Петербурге, Сорренто, Амстердаме, Бостоне и других городах. В Торонто фильм назвали «спекуляцией», а в России - «чистой порнографией». Гинзбург хотел показать шествие сексуальной революции по стране красной звезды, а в итоге показал голых женщин, интимные обряды, несколько фрагментов с «Коррозией металла» и так далее. Картина провалилась, а режиссерское видение было отвергнуто. На тот момент Виктору было 35 лет. Он разочаруется в полнометражном кино и перестанет снимать. В 1995 году Гинзбург создаст свою киностудию «Комната» («Room»), которая станет одной из самых востребованных площадок для коммерческого пост-продакшна таких групп и исполнителей, как 50’cent, Bob Dylan, Pink, Alicia Keys и других. Новая проба пера в полном метре теперь состоится только в начале 2000-х.
Прочитав книгу знаменитого российского писателя Виктора Пелевина, Гинзбург решит, что пришло время снять фильм по роману. Кто, как не он, справится с этой задачей лучше? Заряженный идеей, Виктор Львович начинает искать средства для финансирования будущей картины. За сценарий Гинзбург сядет в 2004 году, а первые съемки начнутся в 2006-м. На большой экран фильм выйдет в 2011-м. Сам Гинзбург выступит не только в роли режиссера, но и в роли продюсера. В результате, лента стала самой кассово успешной лентой того года. На международных фестивалях фильм получил множество наград и призы зрительских симпатий.
Российские критики разделились на два лагеря: одни считали, что Гинзбург изменил роман до неузнаваемости, другие сочли такую интерпретацию лучшей - в стиле самого Пелевина. Сам Гинзбург рад тому, что картину сравнивают с подлинником, поскольку режиссер действительно много поменял в изначальной трактовке, а многие увидели «дословную экранизацию». «Получается, мне удалось донести дух и суть произведения до зрителя» - сказал Виктор.
Вдохновленный успехом «Поколения»в конце 2011 года Гинзбург покупает права на экранизацию еще одного романа Виктора Пелевина - «Empire V». Съемки начались 17 сентября 2017 года. Выход фильма запланирован на конец 2018-го. Режиссер обещает яркое эффектное фэнтези с философским содержанием.
На сегодня о личной жизни Виктора известно лишь то, что он женат и его супругу зовут Джина.
Знакомство режиссера с Виктором Пелевиным было весьма интересным: дело в том, что писатель - личность не медийная и старается всеми способами быть незамеченным. Долгое время никто не знал, как выглядит Пелевин. Чтобы выйти на след писателя, Гинзбург «кинул клич» в среде возможных общих знакомых и это сработало. Пелевин узнал, что кто-то хочет снять фильм по его роману и вышел на связь.
Экранизация «Generation «P» Пелевину понравилась и он лично дал «добро» на съемки «Empire V». До этого Гинзбург решил, что больше не будет снимать кино по роману, но передумал, после телефонного звонка Пелевина.
Александр Гордон, который принял участие в съемках «Поколения», не верит в существование Пелевина. Гинзбург не раз пытался убедить его в обратном, поскольку лично встречался с писателем.