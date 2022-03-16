Содержание:

Виктор Гинзбург - Фильмы

- Виктор Гинзбург - «Generation «Р»

- Виктор Гинзбург - «Empire V»

Виктор Гинзбург - личная жизнь

Виктор Львович Гинзбург появился на свет 6 апреля 1959 года в Москве. Дед мальчика - Григорий Романович - преподавал в Московской консерватории и был профессиональным пианистом-виртуозом. Внук с детства видел знаменитых личностей того времени у себя дома. Когда мальчику исполнилось 15 лет, семья Гинзбург покинула Москву и переехала в США, где Виктор пошел на учебу в Школу социальных исследований. А немного позже отправился в Школу визуального искусства в Нью-Йорке.

«Зонд пришельцев» 1985 года стал первой работой кинематографиста. В короткометражной ленте описывается личный взгляд режиссера на церебральный паралич. За эту работу Гинзбург получил ряд премий, а права на картину приобрели французская и американская телекомпании.

Параллельно Виктор снимал клипы: сначала для своих знакомых музыкантов - Боба Пфайфера, а после популярности «Maybe It’s Stupid» для многих других. В числе его «заказчиков» были Лу Рид, Белинда Карлайл, Пэт Бенатар, группа «Gorky Park».



Виктор Гинзбург - Фильмы

Первой большой работой режиссера стала картина «Нескучный сад» 1993 года. Гинзбург решил смешать скандальный эротический коктейль с анархией и политикой пост-коммунистической России. Лента вызвала большой резонанс на показах в Москве, Санкт-Петербурге, Сорренто, Амстердаме, Бостоне и других городах. В Торонто фильм назвали «спекуляцией», а в России - «чистой порнографией». Гинзбург хотел показать шествие сексуальной революции по стране красной звезды, а в итоге показал голых женщин, интимные обряды, несколько фрагментов с «Коррозией металла» и так далее. Картина провалилась, а режиссерское видение было отвергнуто. На тот момент Виктору было 35 лет. Он разочаруется в полнометражном кино и перестанет снимать. В 1995 году Гинзбург создаст свою киностудию «Комната» («Room»), которая станет одной из самых востребованных площадок для коммерческого пост-продакшна таких групп и исполнителей, как 50’cent, Bob Dylan, Pink, Alicia Keys и других. Новая проба пера в полном метре теперь состоится только в начале 2000-х.



Виктор Гинзбург - «Generation «Р»

Прочитав книгу знаменитого российского писателя Виктора Пелевина, Гинзбург решит, что пришло время снять фильм по роману. Кто, как не он, справится с этой задачей лучше? Заряженный идеей, Виктор Львович начинает искать средства для финансирования будущей картины. За сценарий Гинзбург сядет в 2004 году, а первые съемки начнутся в 2006-м. На большой экран фильм выйдет в 2011-м. Сам Гинзбург выступит не только в роли режиссера, но и в роли продюсера. В результате, лента стала самой кассово успешной лентой того года. На международных фестивалях фильм получил множество наград и призы зрительских симпатий.



Российские критики разделились на два лагеря: одни считали, что Гинзбург изменил роман до неузнаваемости, другие сочли такую интерпретацию лучшей - в стиле самого Пелевина. Сам Гинзбург рад тому, что картину сравнивают с подлинником, поскольку режиссер действительно много поменял в изначальной трактовке, а многие увидели «дословную экранизацию». «Получается, мне удалось донести дух и суть произведения до зрителя» - сказал Виктор.



Виктор Гинзбург - «Empire V»

Вдохновленный успехом «Поколения»в конце 2011 года Гинзбург покупает права на экранизацию еще одного романа Виктора Пелевина - «Empire V». Съемки начались 17 сентября 2017 года. Выход фильма запланирован на конец 2018-го. Режиссер обещает яркое эффектное фэнтези с философским содержанием.



Виктор Гинзбург - Личная жизнь

На сегодня о личной жизни Виктора известно лишь то, что он женат и его супругу зовут Джина.