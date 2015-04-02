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Generation П
Отзывы о фильме «Generation П»
Generation P
Generation П
2011 / Россия
Трейлер
7.1
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Mary_Wise
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я вот сегодня посмотрела и осталась в полнейшем восторге!
И еще разочек бы в кино сходила на него. Или даже не разочек.
Я не читала книгу, но поняла, как мне показалось, всё. И теперь хочется прочесть! Такие же чувства были после первого просмотре Бойцовского клуба - сразу же в книжный побежала, помню...
2 апреля 2015, 12:51
0
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dicar
2 апреля 2015, 12:51
Говно!! Режиссера убить! Пелевина не читал.., но на эту тему можно было просто отличный фильм снять.. Жалко актеров, время и деньги потраченные на сьемки.. Можно было реально хорошую картину снять.. На фильм не ходите не за что.. Я понимал самые сложные фильмы которые никто не понимал, но здесь просто полное отсутствие смысла и юмора и сюжета.. Ожидал какихто приколов насчет старых заежжаных рекламм, перестройки, 90-х - но фильм не вызвал не одной улыбки или эмоции кроме желания чтобы он поскорее закончился.. Даже пиво не помогло.. Рекламщики возможно найдут в нем чтото свое.. - но всеравно в кино не ходить!!!
Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..
2 апреля 2015, 12:51
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василий111
2 апреля 2015, 12:51
Читаю и ✊ .Образовалось два лагеря✊ . Для тех, кто понимает смысл происходящего на экране, конечно же, это классный фильм.Тему Пелевин просекает....✊ И Гинзбургу она явно не чужда ✊
Ну, а тем кому "даже пиво не помогло" в этой фигне про рекламу ✊ ... Ну,не в обиду... это ,просто не ваше ✊ ,это... ЗНАТЬ ✊ и понимать ,много чего надо ✊
Однозначно , отличный фильм.
Не для всех ✊ Тем, кому слова политтехнология, матрица, не знакомы или не очень понятны, идти на фильм не стоит.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):
Говно!! Режиссера убить! Пелевина не читал.., но на эту тему можно было просто отличный фильм снять..
Так что же ты не снял?? Запах перегара отпугнул всех муз?
✊
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):
Я понимал самые сложные фильмы которые никто не понимал
С этого и надо было начинать.Считай,что место в жюри Канского кинофестиваля для тебя уже забранированно! Только не трать деньги на пиво - перелёт дорогой
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):
но всеравно в кино не ходить!!!
Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..
Слушаюсь,господин полицейский отряда высококультурных технологий!!
А про то как рейтинг считается тебе расскажет учебник по математике 3 класса,ну если ты до него конечно доучился
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
отличное не одноразовое кино.
давно такого не видел, тем более нашего производства.
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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um007
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 15/04/2011 - 00:35:04
При чем тут реклама? Фильм совсемо другом. Как мы теряем понятие реальности, кто и зачем этого хочет. И мы такие некогда ретивые в итоге проп---и богатую и великую страну в погоне за иллюзией свободы и счастья...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/04/2011 - 16:13:31
Странно, Вы так самоотверженно ищете смысл, даже там где его нет, а здесь столь пренебрежительно отнеслись к объекту (и фильм и книга), которые являются, уж простите, смысловым бутербродом, каждый, а может и любой, может отделить от него свой слой, найти свою "вкусовую" нишу.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Pepsi
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, если человек книг не читает, он вообще не способен понимать очень многих вещей - уж простите, если кого обижу.. А читающих людей и не прочитавших в свое время Пелевина я даже и не помню (я не имею ввиду "читающих" одноразовую литературу, конечно :-)).
А если Вы и читали-то в школе в последний раз, да к тому же, хрестоматию вместо книг (а новое поколение - не "П" - так и вовсе краткие содержания и чужие сочинения в интернете), то, простите, и не вам судить о чем бы то ни было, кроме вот этого.. что там кто-то выше перечислял?.. "Бульдога-Харламова, Нашу-Рашу" и всякую лажу - вот ешьте это г..но, пивом его своим запивайте и не п..те.
Ценители, блин
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм нужно смотреть хотя бы потому, что в нем играют все наши основные телевизионныне и киношные деятели – Гордон, Охлобыстин, Панин, Табаков, Меньшов, Литвинова. Жаль, Хабенского на главную роль не взяли. Опять же интересный, сложный, запутанный сюжет – не соскучишься. Яркая картинки, современный монтаж – все это делает фильм очень актуальным. Мне очень радостно, что у нас снимают такие фильмы, и что за основу берут современную классику. Не все же иностранные фильмы смотреть, и наших талантов хватает. Так что «Поколение П» нужно всем посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то! Как долго этого ждали. С давних университетских времен, наверное - уже и про что не все вспомнят))) Хотя помню, как носились с этими пелевинскими книжками. Ну что сказать про фильм? Конечно, в нем не того книжного обаяния и вау, когда как будто соприкасаешься с чем-то очень важным. То ли в фильме дело, то ли в нас уже – все же сколько лет прошло. Но атмосфера 90-х передана, конечно, очень хорошо. Сумбур, движение, весь этот неимоверный драйв, надежды и откровения. Осталось ли что-то еще? Да, мысль о том, что нас зомбируют. Что все не так, как учили в красивых книжках и университетские профессора. Что жизнь движется по другим законам. По каким – это выбор каждого и уже за рамками кино, и это тоже вопрос фильма. Так что хорошо, что он появился. В любом случае – надо смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Шла на фильм с большим опасением, и мое предчувствие меня отчасти не подвело. Первое опасение – актерский состав. Я не понимаю, почему в нашем кино так получается, но это как в «Ревизоре», помните, - ну так они не клеятся вместе, как будто вид делают, что кино играют, а на сама-то деле… вот они-то это и знают. Плюс само кино – да, большой видеоклип, как и следовало ожидать. Но, с другой стороны, могло быть и хуже. Может, материал современный (он очень сложный, но современный, про них и нас как раз), но все же не другая эпоха – так и до пошлости можно было скатиться. А здесь – получилось вполне себе зрелище, можно смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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И еще разочек бы в кино сходила на него. Или даже не разочек.
Я не читала книгу, но поняла, как мне показалось, всё. И теперь хочется прочесть! Такие же чувства были после первого просмотре Бойцовского клуба - сразу же в книжный побежала, помню...
Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..
Ну, а тем кому "даже пиво не помогло" в этой фигне про рекламу ✊ ... Ну,не в обиду... это ,просто не ваше ✊ ,это... ЗНАТЬ ✊ и понимать ,много чего надо ✊
Однозначно , отличный фильм.
Не для всех ✊ Тем, кому слова политтехнология, матрица, не знакомы или не очень понятны, идти на фильм не стоит.
Говно!! Режиссера убить! Пелевина не читал.., но на эту тему можно было просто отличный фильм снять..
Так что же ты не снял?? Запах перегара отпугнул всех муз?
✊
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):
Я понимал самые сложные фильмы которые никто не понимал
С этого и надо было начинать.Считай,что место в жюри Канского кинофестиваля для тебя уже забранированно! Только не трать деньги на пиво - перелёт дорогой
✊
Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..
Слушаюсь,господин полицейский отряда высококультурных технологий!!
А про то как рейтинг считается тебе расскажет учебник по математике 3 класса,ну если ты до него конечно доучился
✊
давно такого не видел, тем более нашего производства.
✊
При чем тут реклама? Фильм совсемо другом. Как мы теряем понятие реальности, кто и зачем этого хочет. И мы такие некогда ретивые в итоге проп---и богатую и великую страну в погоне за иллюзией свободы и счастья...
Странно, Вы так самоотверженно ищете смысл, даже там где его нет, а здесь столь пренебрежительно отнеслись к объекту (и фильм и книга), которые являются, уж простите, смысловым бутербродом, каждый, а может и любой, может отделить от него свой слой, найти свою "вкусовую" нишу.
А если Вы и читали-то в школе в последний раз, да к тому же, хрестоматию вместо книг (а новое поколение - не "П" - так и вовсе краткие содержания и чужие сочинения в интернете), то, простите, и не вам судить о чем бы то ни было, кроме вот этого.. что там кто-то выше перечислял?.. "Бульдога-Харламова, Нашу-Рашу" и всякую лажу - вот ешьте это г..но, пивом его своим запивайте и не п..те.
Ценители, блин
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