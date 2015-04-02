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Generation П Generation П
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Generation P Generation П 2011 / Россия
7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Generation П»

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Mary_Wise 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я вот сегодня посмотрела и осталась в полнейшем восторге!

И еще разочек бы в кино сходила на него. Или даже не разочек.

Я не читала книгу, но поняла, как мне показалось, всё. И теперь хочется прочесть! Такие же чувства были после первого просмотре Бойцовского клуба - сразу же в книжный побежала, помню...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dicar 2 апреля 2015, 12:51
Говно!! Режиссера убить! Пелевина не читал.., но на эту тему можно было просто отличный фильм снять.. Жалко актеров, время и деньги потраченные на сьемки.. Можно было реально хорошую картину снять.. На фильм не ходите не за что.. Я понимал самые сложные фильмы которые никто не понимал, но здесь просто полное отсутствие смысла и юмора и сюжета.. Ожидал какихто приколов насчет старых заежжаных рекламм, перестройки, 90-х - но фильм не вызвал не одной улыбки или эмоции кроме желания чтобы он поскорее закончился.. Даже пиво не помогло.. Рекламщики возможно найдут в нем чтото свое.. - но всеравно в кино не ходить!!!

Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
василий111 2 апреля 2015, 12:51
Читаю и ✊ .Образовалось два лагеря✊ . Для тех, кто понимает смысл происходящего на экране, конечно же, это классный фильм.Тему Пелевин просекает....✊ И Гинзбургу она явно не чужда ✊

Ну, а тем кому "даже пиво не помогло" в этой фигне про рекламу ✊ ... Ну,не в обиду... это ,просто не ваше ✊ ,это... ЗНАТЬ ✊ и понимать ,много чего надо ✊

Однозначно , отличный фильм.

Не для всех ✊ Тем, кому слова политтехнология, матрица, не знакомы или не очень понятны, идти на фильм не стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):

Говно!! Режиссера убить! Пелевина не читал.., но на эту тему можно было просто отличный фильм снять..

Так что же ты не снял?? Запах перегара отпугнул всех муз?



Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13):

Я понимал самые сложные фильмы которые никто не понимал

С этого и надо было начинать.Считай,что место в жюри Канского кинофестиваля для тебя уже забранированно! Только не трать деньги на пиво - перелёт дорогой

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (dicar, 15/04/2011 - 22:41:13): но всеравно в кино не ходить!!!

Откуда у него оценка по рейтингу 8,2 - понять не могу... реальная оценка 0!..



Слушаюсь,господин полицейский отряда высококультурных технологий!!

А про то как рейтинг считается тебе расскажет учебник по математике 3 класса,ну если ты до него конечно доучился

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
отличное не одноразовое кино.

давно такого не видел, тем более нашего производства.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 15/04/2011 - 00:35:04


При чем тут реклама? Фильм совсемо другом. Как мы теряем понятие реальности, кто и зачем этого хочет. И мы такие некогда ретивые в итоге проп---и богатую и великую страну в погоне за иллюзией свободы и счастья...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/04/2011 - 16:13:31


Странно, Вы так самоотверженно ищете смысл, даже там где его нет, а здесь столь пренебрежительно отнеслись к объекту (и фильм и книга), которые являются, уж простите, смысловым бутербродом, каждый, а может и любой, может отделить от него свой слой, найти свою "вкусовую" нишу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pepsi 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, если человек книг не читает, он вообще не способен понимать очень многих вещей - уж простите, если кого обижу.. А читающих людей и не прочитавших в свое время Пелевина я даже и не помню (я не имею ввиду "читающих" одноразовую литературу, конечно :-)).

А если Вы и читали-то в школе в последний раз, да к тому же, хрестоматию вместо книг (а новое поколение - не "П" - так и вовсе краткие содержания и чужие сочинения в интернете), то, простите, и не вам судить о чем бы то ни было, кроме вот этого.. что там кто-то выше перечислял?.. "Бульдога-Харламова, Нашу-Рашу" и всякую лажу - вот ешьте это г..но, пивом его своим запивайте и не п..те.

Ценители, блин
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм нужно смотреть хотя бы потому, что в нем играют все наши основные телевизионныне и киношные деятели – Гордон, Охлобыстин, Панин, Табаков, Меньшов, Литвинова. Жаль, Хабенского на главную роль не взяли. Опять же интересный, сложный, запутанный сюжет – не соскучишься. Яркая картинки, современный монтаж – все это делает фильм очень актуальным. Мне очень радостно, что у нас снимают такие фильмы, и что за основу берут современную классику. Не все же иностранные фильмы смотреть, и наших талантов хватает. Так что «Поколение П» нужно всем посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то! Как долго этого ждали. С давних университетских времен, наверное - уже и про что не все вспомнят))) Хотя помню, как носились с этими пелевинскими книжками. Ну что сказать про фильм? Конечно, в нем не того книжного обаяния и вау, когда как будто соприкасаешься с чем-то очень важным. То ли в фильме дело, то ли в нас уже – все же сколько лет прошло. Но атмосфера 90-х передана, конечно, очень хорошо. Сумбур, движение, весь этот неимоверный драйв, надежды и откровения. Осталось ли что-то еще? Да, мысль о том, что нас зомбируют. Что все не так, как учили в красивых книжках и университетские профессора. Что жизнь движется по другим законам. По каким – это выбор каждого и уже за рамками кино, и это тоже вопрос фильма. Так что хорошо, что он появился. В любом случае – надо смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Шла на фильм с большим опасением, и мое предчувствие меня отчасти не подвело. Первое опасение – актерский состав. Я не понимаю, почему в нашем кино так получается, но это как в «Ревизоре», помните, - ну так они не клеятся вместе, как будто вид делают, что кино играют, а на сама-то деле… вот они-то это и знают. Плюс само кино – да, большой видеоклип, как и следовало ожидать. Но, с другой стороны, могло быть и хуже. Может, материал современный (он очень сложный, но современный, про них и нас как раз), но все же не другая эпоха – так и до пошлости можно было скатиться. А здесь – получилось вполне себе зрелище, можно смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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