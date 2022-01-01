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Иван Вырыпаев

Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев
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Дата рождения
3 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Личные связи
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Состоят в браке Полина Агуреева
Полина Агуреева
Брак с 2003 по 2007 годы
Биография Ивана Вырыпаева

Содержание: 
Иван Вырыпаев - Фильмы
  - Иван Вырыпаев - «Эйфория»
  - Иван Вырыпаев - «Кислород»
  - Иван Вырыпаев - «Танец Дели»
Иван Вырыпаев - Личная жизнь

Иван Вырыпаев родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Его отец был преподавателем Иркутского педагогического колледжа, а мать имела образование в области торговли, она трагически погибла. Вырыпаев окончил Иркутское театральное училище, после чего недолго проработал актером в Магаданском театре, а затем уехал на Камчатку и еще два сезона был актером Театра драмы и комедии. В 1998 году Вырыпаев поступил в Высшее театральное училище им. Щукина, где обучался заочно по специальности «Режиссер драматического театра». В том же году он основал свою театральную студию «Пространство игры» в родном Иркутске.



Иван Вырыпаев - Фильмы
 

Вырыпаев выступает как театральный режиссер, сценарист, автор пьес, а с 2006 года и как кинорежиссер. Он получил международную известность как театральный деятель: его постановки и спектакли по его произведениям идут в Польше, Англии, Болгарии, Чехии, Германии, Франции, Канаде и, конечно, в России. В 2006 году он стал арт-директором московского театра «Практика», а так же дебютировал как кинорежиссер с картиной «Эйфория», которая получила признание критиков на Венецианском фестивале. В 2009 году вышел фильм по собственной пьесе Вырыпаева «Кислород», а также он принял участие в киноальманахе «Короткое замыкание». В 2012 году режиссер выпустил ленту «Танец Дели» - своеобразную серию из семи короткометражных фильмов, объединенных общей идеей. В 2013 году Вырыпаев стал художественным руководителем театра «Практика», в 2015 году вышел его фильм «Спасение» о католической монахине Анне, которую отправляют в миссию в Гималаи, и она сталкивается с незнакомой культурой Тибета.



Иван Вырыпаев - «Эйфория»
 

Дебютный кинофильм Вырыпаева 2006 года. Действие картины разворачивается в донской степи, где живет Вера (Полина Агуреева) со своим мужем Валерием (Михаил Окунев) и дочерью. На свадьбе друзей она знакомится с Павлом (Максим Ушаков) и между ними возникает влечение. Они встречаются вдвоем в степи, но не находят общего языка. Вернувшись домой, Вера узнает, что ее дочь укусила за палец собака, и девочку нужно везти в больницу. Пока она бегает к соседям за помощью, Валерий отрезает дочери пораненный палец, поит ее водкой и убивает собаку. Вера хоронит пса в степи вместе с Павлом. Фильм получил приз «Золотой львенок» на Венецианском кинофестивале и специальный диплом жюри на фестивале «Кинотавр».



Иван Вырыпаев - «Кислород»
 

В 2009 году Вырыпаев экранизировал собственную пьесу «Кислород», отражающую авторское представление о грехах, десяти заповедях и любви. В обычный летний день Саня (Алексей Филимонов) гуляет по городу и рассматривает окружающих: хип-хоп танцоров, скейтбордистов, целующиеся парочки. И вдруг он видит прекрасную девушку Сашу (Каролина Грушка) - яркую, рыжеволосую, свободную, и влюбляется в нее. Она становится для него самим кислородом. 



Иван Вырыпаев - «Танец Дели»
 

В 2012 году Вырыпаев выпустил серию из семи короткометражных картин, образующую единое художественное целое. Серия рассказывает о знаменитой танцовщице (Каролина Грушка), создавшей «Танец Дели», и через ее историю раскрывает идею воплощения человеческих страданий в искусство. Действие фильмов разворачивается в больнице, где герои встречаются, влюбляются, сталкиваются со смертью близких, ищут гармонию и счастье.



Иван Вырыпаев - Личная жизнь

С 2003 по 2007 год Вырыпаев был женат на актрисе Полине Агуреевой, в 2005 году у них родился сын Петр. На сегодняшний день женат на польской актрисе Каролине Грушке, у них есть общая дочь. Большую часть времени семья проживает в Польше.

Интересные факты о Иване Вырыпаеве

Вырыпаев вместе со своей женой придерживается вегетарианства.

25 августа 2017 года Вырыпаев выступил с открытым письмом в поддержку Кирилла Серебренникова с призывом ко всем деятелям культуры отказать в поддержке Владимиру Путину.

Вырыпаев сыграл эпизодическую роль бомжа в картине «Бумер. Фильм второй».

Фильмография Ивана Вырыпаева
Спасение
Спасение
драма 2015, Россия
7.0
Танец Дели
Танец Дели
драма 2012, Россия
7.0
Кислород
Кислород
драма, мюзикл, мелодрама 2009, Россия
6.0
Короткое замыкание
Короткое замыкание
сборник, мелодрама 2009, Россия
7.0
Kislorod
Kislorod
мюзикл, драма 2008, Россия
6.0
Эйфория
Эйфория
мелодрама, драма, комедия 2006, Россия
6.0
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Фотографии Ивана Вырыпаева Все фотографии
Иван Вырыпаев с женой Иван Вырыпаев Иван Вырыпаев Иван Вырыпаев
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Связи
Каролина Грушка
Каролина Грушка Karolina Gruszka
Состоят в браке Полина Агуреева
Полина Агуреева Polina Agureeva
Брак с 2003 по 2007 годы
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