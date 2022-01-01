Содержание:

Иван Вырыпаев - Фильмы

- Иван Вырыпаев - «Эйфория»

- Иван Вырыпаев - «Кислород»

- Иван Вырыпаев - «Танец Дели»

Иван Вырыпаев - Личная жизнь



Иван Вырыпаев родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Его отец был преподавателем Иркутского педагогического колледжа, а мать имела образование в области торговли, она трагически погибла. Вырыпаев окончил Иркутское театральное училище, после чего недолго проработал актером в Магаданском театре, а затем уехал на Камчатку и еще два сезона был актером Театра драмы и комедии. В 1998 году Вырыпаев поступил в Высшее театральное училище им. Щукина, где обучался заочно по специальности «Режиссер драматического театра». В том же году он основал свою театральную студию «Пространство игры» в родном Иркутске.





Иван Вырыпаев - Фильмы



Вырыпаев выступает как театральный режиссер, сценарист, автор пьес, а с 2006 года и как кинорежиссер. Он получил международную известность как театральный деятель: его постановки и спектакли по его произведениям идут в Польше, Англии, Болгарии, Чехии, Германии, Франции, Канаде и, конечно, в России. В 2006 году он стал арт-директором московского театра «Практика», а так же дебютировал как кинорежиссер с картиной «Эйфория», которая получила признание критиков на Венецианском фестивале. В 2009 году вышел фильм по собственной пьесе Вырыпаева «Кислород», а также он принял участие в киноальманахе «Короткое замыкание». В 2012 году режиссер выпустил ленту «Танец Дели» - своеобразную серию из семи короткометражных фильмов, объединенных общей идеей. В 2013 году Вырыпаев стал художественным руководителем театра «Практика», в 2015 году вышел его фильм «Спасение» о католической монахине Анне, которую отправляют в миссию в Гималаи, и она сталкивается с незнакомой культурой Тибета.





Иван Вырыпаев - «Эйфория»



Дебютный кинофильм Вырыпаева 2006 года. Действие картины разворачивается в донской степи, где живет Вера (Полина Агуреева) со своим мужем Валерием (Михаил Окунев) и дочерью. На свадьбе друзей она знакомится с Павлом (Максим Ушаков) и между ними возникает влечение. Они встречаются вдвоем в степи, но не находят общего языка. Вернувшись домой, Вера узнает, что ее дочь укусила за палец собака, и девочку нужно везти в больницу. Пока она бегает к соседям за помощью, Валерий отрезает дочери пораненный палец, поит ее водкой и убивает собаку. Вера хоронит пса в степи вместе с Павлом. Фильм получил приз «Золотой львенок» на Венецианском кинофестивале и специальный диплом жюри на фестивале «Кинотавр».





Иван Вырыпаев - «Кислород»



В 2009 году Вырыпаев экранизировал собственную пьесу «Кислород», отражающую авторское представление о грехах, десяти заповедях и любви. В обычный летний день Саня (Алексей Филимонов) гуляет по городу и рассматривает окружающих: хип-хоп танцоров, скейтбордистов, целующиеся парочки. И вдруг он видит прекрасную девушку Сашу (Каролина Грушка) - яркую, рыжеволосую, свободную, и влюбляется в нее. Она становится для него самим кислородом.





Иван Вырыпаев - «Танец Дели»



В 2012 году Вырыпаев выпустил серию из семи короткометражных картин, образующую единое художественное целое. Серия рассказывает о знаменитой танцовщице (Каролина Грушка), создавшей «Танец Дели», и через ее историю раскрывает идею воплощения человеческих страданий в искусство. Действие фильмов разворачивается в больнице, где герои встречаются, влюбляются, сталкиваются со смертью близких, ищут гармонию и счастье.





Иван Вырыпаев - Личная жизнь

С 2003 по 2007 год Вырыпаев был женат на актрисе Полине Агуреевой, в 2005 году у них родился сын Петр. На сегодняшний день женат на польской актрисе Каролине Грушке, у них есть общая дочь. Большую часть времени семья проживает в Польше.