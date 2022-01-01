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Александр Голубев
Александр Голубев
О персоне
Фильмография
Александр Голубев
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Дата рождения
2 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Александра Голубева
Родился 2 июля 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Голубева
Булаг. Святой источник
драма
2013, Россия
6.0
Кандагар
боевик, драма
2010, Россия
7.0
Каденции
драма
2010, Россия
7.0
Улыбнись, когда плачут звезды
драма
2010, Россия
2.0
Ясновидящая
драма, триллер, мистика
2009, Россия
3.0
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал
2009, Россия
6.0
Однажды в провинции
мелодрама, драма
2007, Россия
4.0
Кремень
драма
2007, Россия
7.0
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