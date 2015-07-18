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Игорь Арташонов
Игорь Арташонов
О персоне
Фильмография
Игорь Арташонов
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Дата рождения
17 марта 1964
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 июля 2015
Биография Игорь Арташонов
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Фильмография Игорь Арташонов
Приличные люди
комедия
2015, Россия
2.0
Бабло
комедия
2010, Россия
7.0
ССД
триллер, ужасы
2008, Россия
7.0
Неидеальная женщина
комедия
2008, Россия
7.0
Была не была
комедия
2007, Россия
3.0
Поцелуи падших ангелов
драма, криминал
2007, Россия
0.0
Большая любовь
мелодрама, комедия
2006, Россия
5.0
Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик
2006, Россия
7.0
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