Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Цуркан
Киноафиша
Персоны
Александр Цуркан
Александр Цуркан
Дата рождения
2 января 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
6.4
Спецгруппа
(2007)
5.9
Прорыв
(2005)
5.5
Багровый цвет снегопада
(2008)
Фильмография Александр Цуркан
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2020
2016
2015
2014
2013
2011
2008
2007
2005
Все
10
Фильмы
5
Сериалы
5
Актер
10
От печали до радости
комедия
2020, Россия
Не говори мне «Прощай!»
мелодрама
2016, Россия
Останьтесь навсегда
драма, мелодрама
2015, Россия
5.2
Звезды светят всем
Zvyozdy svetyat vsem
мелодрама
2014, Россия
Берег Надежды
мелодрама
2013, Россия
Ради тебя
драма, мелодрама
2013, Россия
Лесник
драма, криминал, детектив
2011, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Багровый цвет снегопада
Bagrovyy tsvet snegopada
мелодрама, драма, исторический
2008, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Спецгруппа
детектив
2007, Россия
Смотреть трейлер
5.9
Прорыв
Proryv
драма, военный
2005, Россия
Рецензия
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667