Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николай Олялин
Николай Олялин
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Николай Олялин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 мая 1941
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 ноября 2009
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Николай Олялин
Родился 22 мая 1941 года. Опихалино, Вологодская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Николай Олялин
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика
2005, Россия
6.0
Бумер. Фильм второй
криминал, драма
2005, Россия
6.0
Ночной дозор
сказка, фантастика, драма
2004, Россия
6.0
Окраина
драма
1998, Россия
7.0
Князь Юрий Долгорукий
исторический, драма
1998, Россия
3.0
На помощь, братцы!
комедия
1988, СССР
5.0
В одну единственную жизнь
драма
1986, СССР
5.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза