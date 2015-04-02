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Бумер. Фильм второй
Отзывы о фильме «Бумер. Фильм второй»
Бумер. Фильм второй
2005 / Россия
6.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Винни
2 апреля 2015, 12:51
Кто смотрел - пишите отзывыВи
2 апреля 2015, 12:51
0
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Loo
2 апреля 2015, 12:51
Вы чего все белены объелись? Это развод на бабки - никакой режиссёрской работы нет в помине, кроме Вдовиченкова ни одного более-менее проффессионального актера, какие-то дешОвые душевные терзания, весь фильм снят какими-то отрывками - и сиди думай, т.к. последующее из предыдущего не вытекает. Ни спецэффектов, ни актёрской игры (кто вам запомнился из фильма?), ни сценария - просто ничего нет. Максимум на что хватит "материала" этого фильма - на пару клипов для Ленинграда (и то из первого Бумера добавить придётся). Краткое содержание предыдущих серий вначале фильма - это просто кОра. Первый фильм снят с задумкой и смотреть его приятно даже не в первый раз - но второй, просто банальная коммерция
2 апреля 2015, 12:51
0
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Толян
2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино. Даже очень хорошее. Немного растраивает, что многие этот фильм понимают неправильно. Отсюда и прыщавые "пацанята" в зале, и плющиеся любители ночных позоров и девятых рвот.
P.S. Даже второй раз сходил бы посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Loo
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Толян, 09/03/2006 - 11:48:31):
Немного растраивает, что многие этот фильм понимают неправильно.
Так а ты не расстраивайся, лучше научи как правильно его понять?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Толян
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 09/03/2006 - 12:19:13):
Знаешь, не стоит сравнивать фильмы разных жанров, и , главное, ориентированные на разную аудиторию. На мой взгляд 9 рота гораздо жизненнее, и, одноваременно поучительнее, чем Б2. Но это не повод говорить что сюжет у него так себе, лишь потому что есть фильмы глубже и умнее. Так что каждому - своё. Я не пойду и не советую никому.
Я по крайне мере по смотрели и эти "произведения" российского кинематографа, так что знаю, о чем говорю. А позиция "не пойду и не советую" мягко говоря туповата.
P.S. А жизненности в 9 рвоте - 0)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Толян
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Лисёнок от 09/03/2006 - 15:12:54
Цитата (Лисёнок, 09/03/2006 - 15:12:54):
Интересно что между ними общего??? Совершенно разные жанры. их объединяет только то, что они рашн и всё.
А Б2-отстой (просто и ясно)
И Б1 не лучше был и Б3 не лучше будет. От фильмов про рашн братков уже тошнит. Тема не актуальна
Фильм не про братков, а про жизнь. Кто не понял - гуляем. А насчет сравнения - я не по жанрам сравниваю... если те фильмы дерьмо, то этот очень достойный. Во всех отношениях.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ма4о
2 апреля 2015, 12:51
Только что из зала...
Вымученный, тяжеловесный и неинтересный сценарий.
Мучающийся от бессмысленности происходящего с ним Вдовиченков.
Непонятная артистка с губами: она, по-видимому, должна быть «дикой», «непосредственной», «агрессивной», «прогрессивно мыслящей» провинциалкой. Нифига. Она, будем откровенны: а)страшна б)глупа в)скучна г)не секси (!!!) д)играть не умеет и никогда не научится.
Ну и, естественно, тупая, топорная, дико навязчивая и всепоглощающая реклама икс 5-ой БеЕмВе. Собственно весь фильм и есть реклама данного автомобиля. От этой рекламы и от икс 5-й сильно подташнивает уже к середине фильма, а он (увы!) такой длинный...
Бонус. Три-четыре шутки на весь фильм. 4-5 верно подмеченных сценок. Несколько приятных типажей (и каких!): начальство колонии с физиономиями под стать добротной американской расчлененке, четверо юных «вспомни молодость в Купчино»-styled отморозков, трогательные мужчины-бандиты с большой дороги – собственно, у режиссера Буслова удачнее всего получаются уголовники. Спасибо, Петр. Садитесь. Два.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Luna
2 апреля 2015, 12:51
посмотрели вчера вместе с мужем, очень и очень понравился обоим. Согласна с мнением, что это совсем другой фильм, самодостаточный по своему сюжету. Бумер второй вовсе не про "пацанские разборки" средней полосы России (хотя несомненно эта тема присутствует, но играет второстепенную роль). Очень жаль, что некоторые ждут от Бумера (и не только конкретно от этого фильма) только примитивных "бандитских разборок", "побоищ с битами" и неоправданной жестокости героев как главной сюжетной линии, а фильмы где сильно, с психологической стороны, показана судьба человека и сложность человеческих отношений считаются "занудными" мелодрамами (кстати, где вы увидели здесь мелодраму?!). К сожалению, многим "зрителям" сейчас нужна только эффектная картинка с супер спецэфектами на экране, и не желают утруждать себя размышлениями над психологической линией в фильмах, где она присутствует (как бы банально это не звучало), и со стороны своего "разочарования" называют фильм "полной фигней" (?), а зачастую, мешают другим получать удовольствие от просмотра фильма в кинотеатре. Тем не менее, считаю естественным, что существуют разные мнения относительно этого фильма (впрочем это относится ко всему), но советовать другим не ходить, по-моему не стоит (ведь это ваше личное мнение). Я очень сомневалась ходить ли на этот фильм после многих вышеуказанных отзывов, и очень рада, что не послушалась таких советов, а потому резюмирую: фильм замечательный ✊ , но думайте сами стоит ли вам на него ходить.
2 апреля 2015, 12:51
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дядяВася
2 апреля 2015, 12:51
Тоже понравился.
весь фильм терзал вопрос машина едет на электрическом двигателе?
И как не раз здесь уже говорили,зал полон ПРИДУРКОВ,у меня девушка даже сказала-одни пацаны сидят.
Второй бумер больше чем первый понравился,лучше всяких ДОЗОРОВ и 9 РОТОВ.
На самом деле цепляет,никаких спецэффектов-они и не нужны,хорошая драма.
Кто более менее взрослый тем понравился,а кто считает себя ПАЦАНОМ,тому этот фильм показался г.
2 апреля 2015, 12:51
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
полная муть.. нудно. радует одно не пошел в кт а смотрел экранку.
2 апреля 2015, 12:51
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P.S. Даже второй раз сходил бы посмотреть.
Так а ты не расстраивайся, лучше научи как правильно его понять?
Я по крайне мере по смотрели и эти "произведения" российского кинематографа, так что знаю, о чем говорю. А позиция "не пойду и не советую" мягко говоря туповата.
P.S. А жизненности в 9 рвоте - 0)
Цитата (Лисёнок, 09/03/2006 - 15:12:54):Интересно что между ними общего??? Совершенно разные жанры. их объединяет только то, что они рашн и всё.
А Б2-отстой (просто и ясно)
И Б1 не лучше был и Б3 не лучше будет. От фильмов про рашн братков уже тошнит. Тема не актуальна
Фильм не про братков, а про жизнь. Кто не понял - гуляем. А насчет сравнения - я не по жанрам сравниваю... если те фильмы дерьмо, то этот очень достойный. Во всех отношениях.
Вымученный, тяжеловесный и неинтересный сценарий.
Мучающийся от бессмысленности происходящего с ним Вдовиченков.
Непонятная артистка с губами: она, по-видимому, должна быть «дикой», «непосредственной», «агрессивной», «прогрессивно мыслящей» провинциалкой. Нифига. Она, будем откровенны: а)страшна б)глупа в)скучна г)не секси (!!!) д)играть не умеет и никогда не научится.
Ну и, естественно, тупая, топорная, дико навязчивая и всепоглощающая реклама икс 5-ой БеЕмВе. Собственно весь фильм и есть реклама данного автомобиля. От этой рекламы и от икс 5-й сильно подташнивает уже к середине фильма, а он (увы!) такой длинный...
Бонус. Три-четыре шутки на весь фильм. 4-5 верно подмеченных сценок. Несколько приятных типажей (и каких!): начальство колонии с физиономиями под стать добротной американской расчлененке, четверо юных «вспомни молодость в Купчино»-styled отморозков, трогательные мужчины-бандиты с большой дороги – собственно, у режиссера Буслова удачнее всего получаются уголовники. Спасибо, Петр. Садитесь. Два.
весь фильм терзал вопрос машина едет на электрическом двигателе?
И как не раз здесь уже говорили,зал полон ПРИДУРКОВ,у меня девушка даже сказала-одни пацаны сидят.
Второй бумер больше чем первый понравился,лучше всяких ДОЗОРОВ и 9 РОТОВ.
На самом деле цепляет,никаких спецэффектов-они и не нужны,хорошая драма.
Кто более менее взрослый тем понравился,а кто считает себя ПАЦАНОМ,тому этот фильм показался г.
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