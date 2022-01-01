|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Новый привет Морриконе (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:42
|2
|Осень (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|1:10
|3
|Почти любовь (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:06
|4
|Судьба (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:49
|5
|Обрыв (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:38
|6
|Свобода (feat. Кипелов) [Из к/ф "Бумер. Фильм второй"]
|Сергей Шнуров
|2:52
|7
|Любовь и боль (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров
|2:18
|8
|Слова (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров
|2:29