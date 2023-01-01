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Герцогиня Герцогиня
Киноафиша Фильмы Герцогиня Герцогиня, 2008: актеры и роли
The Duchess Герцогиня 2008 / Великобритания
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Герцогиня, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сол Дибб Saul Dibb
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell
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