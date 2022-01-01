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Бен Бертт
Бен Бертт
Ben Burtt
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Бен Бертт
Ben Burtt
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Дата рождения
12 июля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Биография Бена Бертта
Родился 12 июля 1948 года. Джеймсвиль, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Бертта
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
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