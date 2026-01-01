Оповещения от Киноафиши
ВАЛЛ-И
Награды и номинации мультфильма ВАЛЛ-И
Награды и номинации мультфильма ВАЛЛ-И 2008
Награды
Оскар 2009
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Animated Film
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Feature Film
Победитель
