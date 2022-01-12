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Джефф Гарлин
Джефф Гарлин
Jeff Garlin
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Джефф Гарлин
Jeff Garlin
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Дата рождения
5 июня 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джеффа Гарлина
Родился 5 июня 1962 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Джеффа Гарлина
Студия 666
ужасы
2022, США
6.0
Безопасность не гарантируется
комедия, фантастика, мелодрама
2012, США
6.0
Голый барабанщик
комедия
2008, США
5.0
Снежный человек
комедия
2008, США
6.0
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
Дежурный папа
семейный, комедия
2003, США
6.0
Во всей красе
драма, комедия, мелодрама
2002, США
5.0
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Дэйв Грол становится одержим демонами в трейлере комедийного хоррора «Студия 666»
Музыканты из рок-группы Foo Fighters попытаются записать новый альбом в особняке с привидениями.
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12 января 2022 13:30
Рок-группа Foo Fighters сталкивается с демонами в первом тизере комедийного хоррора «Студия 666»
Фильм ужасов, в котором музыканты сыграют художественные версии самих себя, снимался тайно в этом году.
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6 декабря 2021 13:06
Еще три артиста присоединились к актерскому составу «Вавилона» Дэмьена Шазелла
В российских кинотеатрах картина появится 6 января 2023 года.
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3 августа 2021 13:13
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