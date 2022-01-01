Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ВАЛЛ-И ВАЛЛ-И
Киноафиша Фильмы ВАЛЛ-И ВАЛЛ-И, 2008: актеры и роли
WALL·E ВАЛЛ-И 2008 / США
8.5 Оцените
338 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

ВАЛЛ-И, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton
В ролях
Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Бен Бертт Бен Бертт Ben Burtt Джефф Гарлин Джефф Гарлин Jeff Garlin Ким Копф Kim Kopf Фред Уиллард Фред Уиллард Fred Willard Кэти Нэджими Кэти Нэджими Kathy Najimy Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши