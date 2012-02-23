Болт и Блип спешат на помощь, 2012

Благодаря стараниям гениального ученого доктора Томми на планете прекратились все войны, и люди стали жить без забот! В это время на Луне роботы Болт и Блип случайно становятся членами спортивной команды «Роботы грома», которая находится на последней строчке в турнирной таблице игр Лунной лиги.

С помощью своих новых друзей Болт и Блип становятся чемпионами лиги, когда вдруг узнают, что Луне и Земле угрожает заклятый враг доктора Томми — доктор Блад. «Роботам грома» предстоит нарушить планы доктора Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну от уничтожения!