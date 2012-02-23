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Болт и Блип спешат на помощь Болт и Блип спешат на помощь
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Bolt & Blip: Battle of the Lunar League

Болт и Блип спешат на помощь, 2012

2012 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Благодаря стараниям гениального ученого доктора Томми на планете прекратились все войны, и люди стали жить без забот! В это время на Луне роботы Болт и Блип случайно становятся членами спортивной команды «Роботы грома», которая находится на последней строчке в турнирной таблице игр Лунной лиги.

С помощью своих новых друзей Болт и Блип становятся чемпионами лиги, когда вдруг узнают, что Луне и Земле угрожает заклятый враг доктора Томми — доктор Блад. «Роботам грома» предстоит нарушить планы доктора Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну от уничтожения!

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 ноября 2012
Премьера в мире 23 февраля 2012
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Питер Лепениотис
Питер Лепениотис
В ролях
Терри Макгуррин
Дуэйн Хилл
Мелисса Альтро
Гленн Колсон
Патрик Гэрроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Болт и Блип спешат на помощь 2 постера
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Болт и Блип спешат на помощь
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