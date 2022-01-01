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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1
Киноафиша Фильмы Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1, 1936

1936 / Великобритания
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Суини Тодд — печально известный парикмахер, который убивал своих клиентов за их же деньги.
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 1 марта 1936
Режиссер
Джордж Кинг
В ролях
Тод Слотер
Стелла Ро
Джон Сингер
Ив Листер
Брюс Ситон
Все актеры и съемочная группа
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