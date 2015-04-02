Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
– Бенджамин Баркер возвращается в Лондон после многих лет пребывания в бегах и тюрьмы, куда по сфабрикованному обвинению его упрятал судья Терпин. Он берет себе имя Суини Тодд, и открывает парикмахерскую над магазинчиком мясных пирожков миссис Лаветт. С ее помощью Тодд начинает мстить тем, кто когда-то превратил его жизнь в ад, пуская их на начинку для пирогов. Со временем слух об удивительно вкусных мясных пирожках миссис Лаветт разлетается по всему городу...
вообщем я не пожалела что пошла ! смотреть нужно в кино такой фильм ибо дома совсем не то .. и конечно наличие субтитров меня ооочень порадовало ! никто не может озвучить Джонни Деппа лучше самого Джонни ..
ЗЫ :peacefrog Л у тебя на аве конечно здоровский .. но сравнивать Джонни Деппа с "звездой в шоке"✊ ... у меня просто ушли слова..
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