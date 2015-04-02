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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит - отрывок #1
Киноафиша Трейлеры Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит. Отрывок #1

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит. Отрывок #1

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Дата публикации: 18 марта 2008
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит – Бенджамин Баркер возвращается в Лондон после многих лет пребывания в бегах и тюрьмы, куда по сфабрикованному обвинению его упрятал судья Терпин. Он берет себе имя Суини Тодд, и открывает парикмахерскую над магазинчиком мясных пирожков миссис Лаветт. С ее помощью Тодд начинает мстить тем, кто когда-то превратил его жизнь в ад, пуская их на начинку для пирогов. Со временем слух об удивительно вкусных мясных пирожках миссис Лаветт разлетается по всему городу...
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Aniti 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела фильм сегодня , на большом экране с субтитрами. Просто здоровский фильм . впечатляет . Отличные актеры , ДЖонни великолепен как всегда а те кто тут писал что-то вроди "депп нифига не жег" ... возникает вопрос а смотрели ли что-либо кроме Пиратов .. и конечно как уже и говорили конечно песням из мюзикла "не сравнится с максим" . ✊



вообщем я не пожалела что пошла ! смотреть нужно в кино такой фильм ибо дома совсем не то .. и конечно наличие субтитров меня ооочень порадовало ! никто не может озвучить Джонни Деппа лучше самого Джонни ..



ЗЫ :peacefrog Л у тебя на аве конечно здоровский .. но сравнивать Джонни Деппа с "звездой в шоке"✊ ... у меня просто ушли слова..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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