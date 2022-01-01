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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, 2007: актеры и роли
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
2007 / США
Трейлер
7.8
Оцените
105
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Алан Рикман
Alan Rickman
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Саша Бэрон Коэн
Джейн Уайзнер
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
Лора Мишель Келли
Laura Michelle Kelly
Эд Сэндерс
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