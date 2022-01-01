Парикмахеры могут изменить жизнь человека к лучшему или к худшему одной удачной либо ужасной стрижкой. Это творческая профессия, и в ней нет места дилетантам, считают режиссеры художественных фильмов. Стремление довести прическу клиента до идеала порой может быть по-настоящему убийственным.

Пять лучших фильмов про парикмахеров

Герои следующей подборки всю жизнь мечтали изменять образы других людей. Каждый из них тонко чувствовал грань, которую нельзя переходить при создании прически клиента. Те, кто попал в их заботливые руки, могли быть уверены в идеальной стрижке. А те, кто однажды перешел им дорогу, вскоре жалели об этом.

Эдвард руки-ножницы

На протяжении всего фильма персонаж Джонни Деппа произносит чуть больше 150 слов. При этом его образ получился реалистичным и завораживающим, несмотря на немногословность. Эдвард появился как результат эксперимента талантливого ученого. Тот решил сделать мальчика, но не успел изготовить ему настоящие руки. В итоге ребенок получил вместо пальцев обычные ножницы. Всю жизнь он проводит в заточении в особняке, но вскоре получает возможность вырваться на свободу.

Талантливый юноша быстро покоряет соседей, поскольку делает им умопомрачительные стрижки.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

Еще один фильм с Джонни Деппом в главной роли является экранизацией одноименного мюзикла. Когда-то парикмахер Бенджамин был счастлив со своей женой и маленькой дочкой. Но судья Терпин непременно решил добиться взаимности женщины и отправил ее мужа на каторгу по ложному обвинению. Спустя 15 лет парикмахер выходит на свободу, чтобы отомстить. Он берет новое имя и вместе с Ловетт строит планы убийства судьи. Однако он не знает всей правды, а потому не ведает мук совести и раскаяния.

Любой, кто встанет у него на пути, отправится в кровавую мясорубку.

Не шутите с Зоханом

В роли израильского специального агента снялся Адам Сэндлер. Он воплотил на экране образ Зохана – правительственного солдата, который мечтает о другом будущем. Главный герой надеется, что однажды станет известным стилистом. Вот только сначала ему нужно разобраться с прошлым. Зохан подстраивает собственную смерть и отправляется в Америку, чтобы попытать счастья. Здесь он устраивается в парикмахерскую, которой владеет палестинка. Герою предстоит забыть о давней вражде народов, чтобы получить возможность проявить себя.

И вскоре клиентки начнут выстраиваться в очередь, чтобы попасть в кресло к обаятельному и обходительному мужчине.

Убойная стрижка

Барни работает парикмахером и понимает, что у него нет перспектив. У мужчины нет ни девушки, ни друзей. А клиенты в салоне стремятся попасть к другим мастерам, потому что не хотят, чтобы их обслуживал нелюдимый и вечно мрачный Барни. Шеф решает уволить главного героя, но тот не собирается уходить. В порыве гнева он закалывает начальника ножницами, а труп прячет в багажник. Он решает выдать случайное убийство за нападение серийного маньяка, который объявился в городе. Однако вскоре совершает еще одно преступление, чтобы остаться на свободе.

Пытаясь замести следы, Барни выяснит, что настоящий маньяк гораздо ближе, чем кажется.

Сбежавшая невеста

Для фанатов классической ленты «Красотка» создатели фильма вновь пригласили на одну съемочную площадку Ричарда Гира и Джулию Робертс. Героиня актрисы известна тем, что уже несколько раз сбегала с собственных свадеб за минуту до начала церемонии. Об этой истории узнает журналист Айк, который решает написать о ней статью. Вот только он преувеличивает число потенциальных женихов Мэгги, и та направляет в журнал гневное послание.