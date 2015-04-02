Наша рецензия

«Суини Тодд» – фильм в определенном смысле революционный для его режиссера Тима Бёртона. Если раньше Бёртон был гениальным играющим ребенком, старящимся лишь телесно вундеркиндом Голливуда, соединившим виртуозную изощренность механики с предельной изысканностью и отточенностью готической эстетики, то теперь – вначале полутонами и намеками в «Крупной рыбе», а затем одним махом в финале «Суини Тодда» – один из наиболее талантливых американских…