«Суини Тодд» – фильм в определенном смысле революционный для его режиссера Тима Бёртона. Если раньше Бёртон был гениальным играющим ребенком, старящимся лишь телесно вундеркиндом Голливуда, соединившим виртуозную изощренность механики с предельной изысканностью и отточенностью готической эстетики, то теперь – вначале полутонами и намеками в «Крупной рыбе», а затем одним махом в финале «Суини Тодда» – один из наиболее талантливых американских…
вообщем я не пожалела что пошла ! смотреть нужно в кино такой фильм ибо дома совсем не то .. и конечно наличие субтитров меня ооочень порадовало ! никто не может озвучить Джонни Деппа лучше самого Джонни ..
ЗЫ :peacefrog Л у тебя на аве конечно здоровский .. но сравнивать Джонни Деппа с "звездой в шоке"✊ ... у меня просто ушли слова..
Авторизация по e-mail