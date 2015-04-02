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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Киноафиша Фильмы Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Отзывы о фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 2007 / США
7.8 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Суини Тодд» – фильм в определенном смысле революционный для его режиссера Тима Бёртона. Если раньше Бёртон был гениальным играющим ребенком, старящимся лишь телесно вундеркиндом Голливуда, соединившим виртуозную изощренность механики с предельной изысканностью и отточенностью готической эстетики, то теперь – вначале полутонами и намеками в «Крупной рыбе», а затем одним махом в финале «Суини Тодда» – один из наиболее талантливых американских…

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Aniti 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела фильм сегодня , на большом экране с субтитрами. Просто здоровский фильм . впечатляет . Отличные актеры , ДЖонни великолепен как всегда а те кто тут писал что-то вроди "депп нифига не жег" ... возникает вопрос а смотрели ли что-либо кроме Пиратов .. и конечно как уже и говорили конечно песням из мюзикла "не сравнится с максим" . ✊



вообщем я не пожалела что пошла ! смотреть нужно в кино такой фильм ибо дома совсем не то .. и конечно наличие субтитров меня ооочень порадовало ! никто не может озвучить Джонни Деппа лучше самого Джонни ..



ЗЫ :peacefrog Л у тебя на аве конечно здоровский .. но сравнивать Джонни Деппа с "звездой в шоке"✊ ... у меня просто ушли слова..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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