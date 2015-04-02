В «Братьях Гримм» два маститых германских фольклориста, основоположники мифологической школы и участники кружка гейдельбергских романтиков (именно потому их сборники немецких преданий так слабы в литературном отношении, что братья – в отличие, скажем, от Гауфа или Андерсена – не занимались писательством, а разыскивали материал для научного исследования народного сознания) превратились в отъявленных мошенников, которые побеждают несуществующую нечисть путем искусно сработанных цирковых…
Чаплин создавал целый мир, смешной и трагичный. И люди, которые считают его устаревшими глупы.✊ Ну это я так ...не вникая в суть...
что-то не радуют меня высказывания иноземцев на иноземных форумах(америкосовских) об этой картине Гиллиам!✊
говорят что кудесник выдохся и стал повторяться в частности "втюхал в один флакон" визуальность Мюнхаузена сюр Бразилии и хоррорчик Короля-рыбака...
странно что еще Черные Роджеры не выпустили двд,вон к примеру когда в апреле вышел Город Грехов у нас через две недели он уже повсюду валялся, а Братья уж полтора месяца как вышли а у нас затишье... странно. та же история и Землей Мертвых.
ну где-то так, да
Я просто в жутком восорге от Короля-рыбака, Страха и ненависти в Лас-Вегасе, Бразилии и др. фильмов Гиллиама. Это неподражаемо. И, несмотря на то, что Гримм комерческиц проект и был безжалостно порезан продюссерами, тем не менее смотреть его было так же приятно. После просмотра осталось чувство великолепной эстетики мизансцен. Постараюсь найти режиссерскую версию..
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