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Братья Гримм Братья Гримм
Киноафиша Фильмы Братья Гримм Отзывы о фильме «Братья Гримм»
The Brothers Grimm Братья Гримм 2005 / США / Великобритания / Чехия
7.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Братья Гримм»

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Наша рецензия

В «Братьях Гримм» два маститых германских фольклориста, основоположники мифологической школы и участники кружка гейдельбергских романтиков (именно потому их сборники немецких преданий так слабы в литературном отношении, что братья – в отличие, скажем, от Гауфа или Андерсена – не занимались писательством, а разыскивали материал для научного исследования народного сознания) превратились в отъявленных мошенников, которые побеждают несуществующую нечисть путем искусно сработанных цирковых…

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LameViVienne 2 апреля 2015, 12:51
за крупный план?

Чаплин создавал целый мир, смешной и трагичный. И люди, которые считают его устаревшими глупы.✊ Ну это я так ...не вникая в суть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
душка 2 апреля 2015, 12:51
Хотите Украду Йо гу рт Вам?!

что-то не радуют меня высказывания иноземцев на иноземных форумах(америкосовских) об этой картине Гиллиам!✊

говорят что кудесник выдохся и стал повторяться в частности "втюхал в один флакон" визуальность Мюнхаузена сюр Бразилии и хоррорчик Короля-рыбака...

странно что еще Черные Роджеры не выпустили двд,вон к примеру когда в апреле вышел Город Грехов у нас через две недели он уже повсюду валялся, а Братья уж полтора месяца как вышли а у нас затишье... странно. та же история и Землей Мертвых.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Ура если peacefrog'у не понравилось значит стоит идти. Конечно до Ван Хельсинга этому фильму далеко.✊ Только в другую сторону.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mandarina 2 апреля 2015, 12:51
фильм-бадяга полная...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mandarina 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Elf, 17/09/2005 - 23:12:29):фильм на 3+

ну где-то так, да
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо для детишек - моя племяшка была в восторге, для взрослых - забавно, не более.Правда история про бобы в начале реально расстроила
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шушенька 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение слон-слон от 20/09/2005 - 19:05:12


Я просто в жутком восорге от Короля-рыбака, Страха и ненависти в Лас-Вегасе, Бразилии и др. фильмов Гиллиама. Это неподражаемо. И, несмотря на то, что Гримм комерческиц проект и был безжалостно порезан продюссерами, тем не менее смотреть его было так же приятно. После просмотра осталось чувство великолепной эстетики мизансцен. Постараюсь найти режиссерскую версию..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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