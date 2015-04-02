Наша рецензия

В «Братьях Гримм» два маститых германских фольклориста, основоположники мифологической школы и участники кружка гейдельбергских романтиков (именно потому их сборники немецких преданий так слабы в литературном отношении, что братья – в отличие, скажем, от Гауфа или Андерсена – не занимались писательством, а разыскивали материал для научного исследования народного сознания) превратились в отъявленных мошенников, которые побеждают несуществующую нечисть путем искусно сработанных цирковых…