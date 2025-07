Страна США

Продолжительность 1 час 59 минут

Год выпуска 1978

Премьера в мире 23 апреля 1978

MPAA PG

Сборы в мире $19 703 082

Производство Universal Pictures, The Mirisch Corporation

Другие названия

Same Time, Next Year, El año que viene a la misma hora, Même heure, l'année prochaine, Nächstes Jahr, selbe Zeit, À Mesma Hora para o Ano Que Vem, El próximo año, a la misma hora, Iduce godine, u isto vrijeme, Ilegalni ljubavnici, Jövőre veled ugyanitt, Kathe hrono, tetoia mera, La anul, pe vremea asta, Lo stesso giorno il prossimo anno, Na budúci rok v rovnakom čase, Příští rok ve stejnou dobu, Samaan aikaan ensi vuonna, Samma tid nästa år, Samme tid næste år, Seneye Bugün, Tudo Bem no Ano que Vem, Za rok o tej samej porze, В то же время, в следующем году, Догодина по същото време, セイム・タイム、ネクスト・イヤー, 明年此時