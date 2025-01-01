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Постер фильма В то же время, в следующем году
Постер фильма В то же время, в следующем году
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы В то же время, в следующем году

В то же время, в следующем году

Same Time, Next Year 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие начинается в 1951 году на курорте в Северной Калифорнии. Берстин, 24-летняя домохозяйка из Окленда, и Олда, 27-летний бухгалтер из Нью-Джерси, знакомятся за ужином, сходятся ближе, и возникает любовный роман. На следующее утро они просыпаются в одной кровати, говорят о том, что произошло, оба осознают, что, когда они оба будут счастливо женаты с шестью детьми и так далее, оба будут любить друг друга.

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 23 апреля 1978
Дата выхода
22 ноября 1978 Россия 16+
15 июня 1979 Италия
22 ноября 1978 Казахстан
8 февраля 2008 Нидерланды
23 апреля 1978 США
22 ноября 1978 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $19 703 082
Производство Universal Pictures, The Mirisch Corporation
Другие названия
Same Time, Next Year, El año que viene a la misma hora, Même heure, l'année prochaine, Nächstes Jahr, selbe Zeit, À Mesma Hora para o Ano Que Vem, El próximo año, a la misma hora, Iduce godine, u isto vrijeme, Ilegalni ljubavnici, Jövőre veled ugyanitt, Kathe hrono, tetoia mera, La anul, pe vremea asta, Lo stesso giorno il prossimo anno, Na budúci rok v rovnakom čase, Příští rok ve stejnou dobu, Samaan aikaan ensi vuonna, Samma tid nästa år, Samme tid næste år, Seneye Bugün, Tudo Bem no Ano que Vem, Za rok o tej samej porze, В то же время, в следующем году, Догодина по същото време, セイム・タイム、ネクスト・イヤー, 明年此時
Режиссер
Роберт Маллиган
В ролях
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Алан Алда
Алан Алда
Иван Бонар
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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