Действие начинается в 1951 году на курорте в Северной Калифорнии. Берстин, 24-летняя домохозяйка из Окленда, и Олда, 27-летний бухгалтер из Нью-Джерси, знакомятся за ужином, сходятся ближе, и возникает любовный роман. На следующее утро они просыпаются в одной кровати, говорят о том, что произошло, оба осознают, что, когда они оба будут счастливо женаты с шестью детьми и так далее, оба будут любить друг друга.