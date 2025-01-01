Действие начинается в 1951 году на курорте в Северной Калифорнии. Берстин, 24-летняя домохозяйка из Окленда, и Олда, 27-летний бухгалтер из Нью-Джерси, знакомятся за ужином, сходятся ближе, и возникает любовный роман. На следующее утро они просыпаются в одной кровати, говорят о том, что произошло, оба осознают, что, когда они оба будут счастливо женаты с шестью детьми и так далее, оба будут любить друг друга.
|22 ноября 1978
|Россия
|16+
|15 июня 1979
|Италия
|22 ноября 1978
|Казахстан
|8 февраля 2008
|Нидерланды
|23 апреля 1978
|США
|22 ноября 1978
|Украина