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Близость Близость
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Closer Близость 2004 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Близость»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

ОН (Дэн) – властно неотразим, застенчив и депрессивен. Он пишет некрологи, носит очки и часто плачет. ОНА (Элис) – юна и эксцентрична. Она работала стриптизеркой в Нью-Йорке и теперь приехала в Лондон в поисках… кто знает… ОН (Ларри) – брутален, витален, раним, часто груб и всегда страдает комплексом собственной полноценности, в том числе сексуальной. Он служит врачом-дерматологом и зарабатывает хорошие деньги. ОНА (Анна) – вдумчива и спокойна. Она работает фотографом, делает портреты на заказ,…

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Morven 2 апреля 2015, 12:51
В общем, по фильму так и вышло... все время разбирались, кто с кем и когда спит... и местами менялись..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
стервочка 2 апреля 2015, 12:51
09/01/2005 в 16:23:08 ->Lica_ написал(а):
Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Порман - можно посмотреть)


ага! особенно Джуд Лоу (симпотяга), кстати а Николь Кидман там играет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юю 2 апреля 2015, 12:51
Фильмец-то отстойный получился. Не поняла я актеров, которые согласились в нем сняться: неглупые вроде товарищи. Видимо, надеялись на качественную драму, а вышло так себе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mayb 2 апреля 2015, 12:51
а кто-нибудь знает авторов музыки-очень уж песнятам красивая
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
anna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение поля от 17/03/2005 - 15:26:27


Да ну, у нее один целлюлит.удивительно, почему ей разрешили сниматься с такими кривыми ляхами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ghost1 2 апреля 2015, 12:51
Я так поняла фильм ориентирован на более взрослую аудиторию. Я вообще не понимаю многих комментов, вы ходили на любовную драму или на комедию? На мой взгляд очень хорошая картина в своем жанре, описывается жизнь совершенно разных 4х людей и как они ломают себе и другим жизни своей ложью. Очень тонкая и жестокая драма. 9 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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