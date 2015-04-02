Наша рецензия

ОН (Дэн) – властно неотразим, застенчив и депрессивен. Он пишет некрологи, носит очки и часто плачет. ОНА (Элис) – юна и эксцентрична. Она работала стриптизеркой в Нью-Йорке и теперь приехала в Лондон в поисках… кто знает… ОН (Ларри) – брутален, витален, раним, часто груб и всегда страдает комплексом собственной полноценности, в том числе сексуальной. Он служит врачом-дерматологом и зарабатывает хорошие деньги. ОНА (Анна) – вдумчива и спокойна. Она работает фотографом, делает портреты на заказ,…