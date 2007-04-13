Все женщины моей жизни, 2007

Давиде – прославленный на весь мир шеф-повар. У него один лишь недостаток: абсолютная неспособность брать на себя ответственность. Поэтому он никогда не хотел открыть свой ресторан и не мог построить серьёзные отношения с женщинами.

Однажды его увольняют с работы из-за романа с женой владельца ресторана, он возвращается в родной Стомболи и попадает в несчастный случай под водой. Находясь в барокамере, он вспоминает самые знаковые моменты своей жизни и женщин, которые в ней были. Его мать Дилетта, которая занимается лечением чаек и котов. Моника, пожалуй, главная женщина его жизни, мать его сына Томмазо. Изабелла, с которой он поддерживает почти исключительно эпистолярные отношения..

Подводное происшествие наталкивает его на размышления о самых важных жизненных моментах: узнав, что его настоящий отец – другой человек, от которого он унаследовал креативность, Давиде впервые начинает принимать решения, от которых раньше уклонялся. Он откроет свой ресторан в Стромболи, где он родился и провел детство, станет чаще видеться со своим сыном.