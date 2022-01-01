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Близость Близость
Киноафиша Фильмы Близость Близость, 2004: актеры и роли
Closer Близость 2004 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Близость, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Стив Бенэм Жаклинн Тиффани Браун Майкл Хэйли Питер Рник Peter Rnic
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