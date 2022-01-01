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Близость
Близость, 2004: актеры и роли
Closer
Близость
2004 / США
7.0
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Близость, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс
Mike Nichols
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Джуд Лоу
Jude Law
Натали Портман
Natalie Portman
Клайв Оуэн
Clive Owen
Стив Бенэм
Жаклинн Тиффани Браун
Майкл Хэйли
Питер Рник
Peter Rnic
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