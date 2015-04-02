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The Aviator Авиатор 2004 / США / Германия
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Авиатор»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мартин Скорсезе в очередной раз доказал, что он – великий режиссер. Снятая им кинобиография Говарда Хьюза, сверхэксцентричного миллионера, продюсера и авиатора, культовой фигуры Америки 20–40-х, по-своему ничуть не менее талантлива, чем блистательная кинобиография Нью-Йорка в «Бандах Нью-Йорка», отвергнутая «Оскаром» из-за ее радикальной и бескомпромиссной правдивости. В «Авиаторе» Скорсезе удалось показать не только то, что талант одновременно велик и нелеп по своей природе, но и то, что эти…

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Лиза 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрела фильм!

Ну...скажу...так себе. Я тоже не люблю Дикаприо и после этого фильма любить его не начала. За что он стал актёром года вообще не понятно, ведь есть актёры намного лучше него.

Вообщем, я от фильма ожидала большего!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lm 2 апреля 2015, 12:51
А я иду завтра , мы уже билеты заказали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Soven 2 апреля 2015, 12:51
По поводу рецензии на "Авивтора", 2 Vlad Dracula. Ну зачем пересказывать сюжет фильма в рецензии?javascript:{addtg("","","","")}
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Лео,актер прекрасный, просто не надо его ассоциировать с Титаником! Много замечательных фильмов с его участием,например...Полное затмение...Присмотрись получше...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
бум 2 апреля 2015, 12:51
все дураки
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мышь 2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне очень и очень понравился, затянутость его не портит, а на каприо я вобще посмотрела другими глазами!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vika 2 апреля 2015, 12:51
Фильм пока не видела, но обязательно схожу. Плевать на все "за" и "против" - хочу иметь собственное мнение. Не знала, что в стране имеется столько знающих толк в актерском мастерстве. Хотя фразы типа "меня от него тошнит", "лажа", "дерьмо актер" и т.п. из рубрики "Дурак - сам дурак" говорят об отсутствии того самого толка.

Mephala, небольшое замечание. Если Вы смотрите фильм и наблюдаете за игрой актера, то Вы либо анализирующий критик, либо не смотрите фильм, а наблюдате непосредственно за самим актером. Если лицо ДиКаприо Вам настолько не импонирует, то просто не смотрите фильмы с его участием. С подобным отношением Вы просто обречены на невосприятие фильмов с актерами, которые Вам не нравятся.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анти 2 апреля 2015, 12:51
Хуже фильма я не видел!!!!!!!!

Тупой фильм!!!!! ничего хорошего.

Под конец фильма люди даже уходили!!! !!! !!!

А я всё ждал захватывающего сюжета...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
Будущее, будущее, будущее… дорога в будущее, дорога в будущее

Самый лучший момент в фильме – это когда Лео протягивает фотку Хейворт, а конструктор смотрит на него удивленно… а тот ему: переверни!!!

Затянуто … но очень даже не плохо получилось…

Да, и Джуди – НИкакой!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Asech 2 апреля 2015, 12:51
Фильм.Шедевр.

Первые пару часов было немного скучно но постепенно начинаешь понимать этого Хьюза, что он за личность и т.д.Посмотрев весь фильм, осознав его, понимаешь, что он гениален.

Что касается Дикаприо то он потрясающий актер.

В титанике он меня очень раздражал но после фильма "Помай меня если сможешь", "Пляж", "Банды нью йорка" стало понятно, что он разноплановый актер который может сыграть любого.Все фильмы с его участием смотрю с удовольствием.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мария 2 апреля 2015, 12:51
Если бы не Лео, было бы грустно

во-первых не надо забывать, что это биография, поэтому местами было затянуто, но не слишком и сам фильм длинноват, но Дикаприо - в этом фильме гениален, если кто-то не верит, что он действительно хороший актер, то посмотрите авиатора. КАК он играет припадошного бзиканутого - просто клас, его герой одержим невероятно и он справился с этой ролью. А Гвен действительно гениальна (хихи) она сказала полтора слова и глупо улыбалась (как обычно это делают на красной ковровой дорожке), собственно она и была на красной ковровой дорожке.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Молчун 2 апреля 2015, 12:51
Не люблю Ди Каприо, и подруга моя тоже от него не тащится. На 11 оскаров тоже не клюнули. Еще отталкивало то, что фильм снят по биографии какого-то американца.

Пошли на фильм из-за Мартина Скорсезе. Все-таки режиссер мощный. И НЕ ПОЖАЛЕЛИ. Ди Каприо совсем не тот смазливый и сопливый, что был раньше. Спецэффекты - супер! Жаль - маловато. Есть, конечно, немного скучноватых мест. Я частенько засыпаю в кинотеатре, и в этот раз шел - 2,50 продолжительность фильма, да еще не выспался накануне, думал - точно засну. Ни фига, досмотрел до последнего кадра!

Единственное сожаление - слишком много в фильме голливудского.



Для Taty - вы вовремя ушли. Слушанья - самая нудная часть, и после нее ничего не происходит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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