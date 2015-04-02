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Мартин Скорсезе в очередной раз доказал, что он – великий режиссер. Снятая им кинобиография Говарда Хьюза, сверхэксцентричного миллионера, продюсера и авиатора, культовой фигуры Америки 20–40-х, по-своему ничуть не менее талантлива, чем блистательная кинобиография Нью-Йорка в «Бандах Нью-Йорка», отвергнутая «Оскаром» из-за ее радикальной и бескомпромиссной правдивости. В «Авиаторе» Скорсезе удалось показать не только то, что талант одновременно велик и нелеп по своей природе, но и то, что эти…