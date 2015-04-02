Мартин Скорсезе в очередной раз доказал, что он – великий режиссер. Снятая им кинобиография Говарда Хьюза, сверхэксцентричного миллионера, продюсера и авиатора, культовой фигуры Америки 20–40-х, по-своему ничуть не менее талантлива, чем блистательная кинобиография Нью-Йорка в «Бандах Нью-Йорка», отвергнутая «Оскаром» из-за ее радикальной и бескомпромиссной правдивости. В «Авиаторе» Скорсезе удалось показать не только то, что талант одновременно велик и нелеп по своей природе, но и то, что эти…
Ну...скажу...так себе. Я тоже не люблю Дикаприо и после этого фильма любить его не начала. За что он стал актёром года вообще не понятно, ведь есть актёры намного лучше него.
Вообщем, я от фильма ожидала большего!
Mephala, небольшое замечание. Если Вы смотрите фильм и наблюдаете за игрой актера, то Вы либо анализирующий критик, либо не смотрите фильм, а наблюдате непосредственно за самим актером. Если лицо ДиКаприо Вам настолько не импонирует, то просто не смотрите фильмы с его участием. С подобным отношением Вы просто обречены на невосприятие фильмов с актерами, которые Вам не нравятся.
Тупой фильм!!!!! ничего хорошего.
Под конец фильма люди даже уходили!!! !!! !!!
А я всё ждал захватывающего сюжета...
Самый лучший момент в фильме – это когда Лео протягивает фотку Хейворт, а конструктор смотрит на него удивленно… а тот ему: переверни!!!
Затянуто … но очень даже не плохо получилось…
Да, и Джуди – НИкакой!!!
Первые пару часов было немного скучно но постепенно начинаешь понимать этого Хьюза, что он за личность и т.д.Посмотрев весь фильм, осознав его, понимаешь, что он гениален.
Что касается Дикаприо то он потрясающий актер.
В титанике он меня очень раздражал но после фильма "Помай меня если сможешь", "Пляж", "Банды нью йорка" стало понятно, что он разноплановый актер который может сыграть любого.Все фильмы с его участием смотрю с удовольствием.
во-первых не надо забывать, что это биография, поэтому местами было затянуто, но не слишком и сам фильм длинноват, но Дикаприо - в этом фильме гениален, если кто-то не верит, что он действительно хороший актер, то посмотрите авиатора. КАК он играет припадошного бзиканутого - просто клас, его герой одержим невероятно и он справился с этой ролью. А Гвен действительно гениальна (хихи) она сказала полтора слова и глупо улыбалась (как обычно это делают на красной ковровой дорожке), собственно она и была на красной ковровой дорожке.
Пошли на фильм из-за Мартина Скорсезе. Все-таки режиссер мощный. И НЕ ПОЖАЛЕЛИ. Ди Каприо совсем не тот смазливый и сопливый, что был раньше. Спецэффекты - супер! Жаль - маловато. Есть, конечно, немного скучноватых мест. Я частенько засыпаю в кинотеатре, и в этот раз шел - 2,50 продолжительность фильма, да еще не выспался накануне, думал - точно засну. Ни фига, досмотрел до последнего кадра!
Единственное сожаление - слишком много в фильме голливудского.
Для Taty - вы вовремя ушли. Слушанья - самая нудная часть, и после нее ничего не происходит.
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