Фильмы
Авиатор
Награды и номинации фильма Авиатор
Награды и номинации фильма Авиатор 2004
Оскар 2005
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Male Performance
Победитель
Best Action Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
