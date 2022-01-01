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Келли Гарнер
Келли Гарнер
Kelli Garner
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Келли Гарнер
Kelli Garner
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Дата рождения
11 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Бейкерсфилд, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Келли Гарнер
Родилась 11 апреля 1984 года. Бэйкерсфилд, Калифорния, США.
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Фильмография Келли Гарнер
Когда я снова проживу свою жизнь
мелодрама
2015, США
5.0
Тайная жизнь Мэрилин Монро
биография
2015, США
6.0
Рога
ужасы, фэнтези, драма, триллер
2013, США
7.0
Ложь
драма
2011, США
5.0
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
7.0
Шесть жен Генри Лефэя
комедия
2009, США
5.0
Ларс и реальная девушка
комедия, драма
2007, США
6.0
Дурная привычка
драма, комедия
2005, США
7.0
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