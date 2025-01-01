Сонни Хупер — стареющий, но пока еще непревзойденный и незаменимый кинокаскадер. У него появляется молодой и талантливый конкурент — Ски, которому удаются новые, эффектные и сложные трюки. Если объединить опыт Хупера и отчаянность Ски, то от этой парочки можно добиться самых немыслимых результатов — это хорошо понимают режиссер и продюсер нового остросюжетного фильма.
|28 июля 1978
|Россия
|12+
|10 ноября 1978
|Великобритания
|26 октября 1978
|Германия
|20 октября 1978
|Дания
|30 марта 1979
|Ирландия
|14 декабря 1978
|Испания
|28 июля 1978
|Казахстан
|21 декабря 1978
|Колумбия
|12 октября 1978
|Нидерланды
|28 июля 1978
|США
|28 июля 1978
|Украина
|20 октября 1978
|Финляндия
|21 февраля 1979
|Франция
|25 декабря 1978
|Швеция
|30 декабря 1978
|Япония