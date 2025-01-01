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Постер фильма Хупер
Постер фильма Хупер
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Хупер

Хупер

Hooper 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сонни Хупер — стареющий, но пока еще непревзойденный и незаменимый кинокаскадер. У него появляется молодой и талантливый конкурент — Ски, которому удаются новые, эффектные и сложные трюки. Если объединить опыт Хупера и отчаянность Ски, то от этой парочки можно добиться самых немыслимых результатов — это хорошо понимают режиссер и продюсер нового остросюжетного фильма.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 28 июля 1978
Дата выхода
28 июля 1978 Россия 12+
10 ноября 1978 Великобритания
26 октября 1978 Германия
20 октября 1978 Дания
30 марта 1979 Ирландия
14 декабря 1978 Испания
28 июля 1978 Казахстан
21 декабря 1978 Колумбия
12 октября 1978 Нидерланды
28 июля 1978 США
28 июля 1978 Украина
20 октября 1978 Финляндия
21 февраля 1979 Франция
25 декабря 1978 Швеция
30 декабря 1978 Япония
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $78 000 000
Производство Warner Bros., Lawrence Gordon Productions
Другие названия
Hooper, Hooper, el increíble, La fureur du danger, Um Kopf und Kragen, Cascadorul Hooper, Collo d'acciaio, Den amerikanske helten, Dublörler, Hollywood Stuntman, Hooker, Hooper - Hård hud over hele kroppen, Hooper - O Maior Duplo do Cinema!, Hooper, a kaszkadőr, Hooper, o Homem das Mil Façanhas, Ingen blåser Hooper, Kaskaderzy, Χούπερ, Χούπερ: Η ιστορία ενός τολμηρού άνδρα, Хупер, グレート・スタントマン
Режиссер
Хэл Нидэм
Хэл Нидэм
В ролях
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Ян-Майкл Винсент
Салли Филд
Салли Филд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
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