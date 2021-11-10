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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Джордж Нолфи
Джордж Нолфи
George Nolfi
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Биография Джорджа Нолфи
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Фильмография Джорджа Нолфи
Банкир
драма, биография
2020, США
7.0
Брюс Ли: Рождение дракона
драма, биография
2016, США / Канада / Китай
5.0
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.0
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Том Харди и Ченнинг Татум сыграют в военной драме об эвакуации из Афганистана
Фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в минувшем августе.
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10 ноября 2021 10:53
Белые ходят, черные выигрывают: Сэмюэл Л. Джексон и Николас Холт снимутся в драме «Банкир»
Сэмюэл Л. Джексон, Энтони Маки, Николас Холт и Ниа Лонг подписались на участие в драме «Банкир», частично основанной на реальных событиях. История развернется в 1950-е гг. и расскажет
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10 октября 2018 16:20
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